Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса утвердили кандидатуру Владимира Имамовича Норова на должность министра иностранных дел Узбекистана, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Напомним, он был назначен первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана, исполняющим обязанности главы МИДа в апреле, когда Абдулазиз Камилов, руководивший внешнеполитическим ведомством с 2012 года, получил пост заместителя секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности.

Владимир Норов родился в 1955 году. В 1976 году окончил Бухарский Государственный педагогический институт, в 1985 году окончил Академию МВД СССР, в 1990 году — адъюнктуру Академии МВД СССР. Кандидат юридических наук, награжден орденом «Мехнат шухрати» (2003).

В течение своей карьеры служил послом Узбекистана в Германии, Швейцарии, Польше, странах Бенилюкс, был главой миссии Узбекистана в ЕС и НАТО. В 2006−2010 годах возглавлял Министерство иностранных дел. Работал также директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте и генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества.