Указом президента Узбекистана от 17 ноября Бахтиёр Одилович Саидов назначен министром народного образования, сообщила пресс-служба МНО. Его кандидатура была одобрена на этот пост днём ранее Законодательной палатой Олий Мажлиса.

Бахтиёр Саидов (1981 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (бакалавриат и магистратура). Ранее работал в Кабинете министров и Министерстве инвестиций и внешней торговли. С июля 2017 года был послом Узбекистана в Китае. В апреле 2018 года одновременно стал послом в Монголии, в июле 2019 года — послом на Филиппинах с резиденцией в Пекине.

Предыдущий министр народного образования Шерзод Шерматов (занимал этот пост с лета 2018 года) указом президента вновь назначен министром по развитию информационных технологий и коммуникаций.