Владимир Имамович Норов назначен первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана, на него возложено исполнение обязанностей министра иностранных дел.

Владимир Норов. Фото: МИД.

Указ об этом подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. С 31 декабря 2021 года Владимир Норов работал заместителем министра иностранных дел.

Абдулазиз Хафизович Камилов, с января 2012 года работавший министром иностранных дел, назначен заместителем секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности.

Занимавший эту должность Бобур Масудович Усманов стал заместителем директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте.

В конце марта сообщалось, что Абдулазиз Камилов в связи с хроническим заболеванием проходил лечение сначала в стране, а затем — за рубежом.

Биография Абдулазиза Камилова

Родился 16 ноября 1947 года в г. Янгиюль Ташкентской области. Образование — высшее. Окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР. Кандидат исторических наук.

Награжден орденами «Фидокорона хизматлари учун», «Мехнат шухрати», «Дустлик», знаками «Узбекистон белгиси», «Узбекистон Республикаси мустакиллигига 20 йил».

1973−1976 — Атташе Посольства СССР в Ливане

1978−1980 — Аспирант Института востоковедения Академии наук СССР

1980−1984 — 2-й секретарь Посольства СССР в Сирии

1984−1988 — Сотрудник отдела Ближнего Востока Министерства иностранных дел СССР

1988−1991 — Старший научный сотрудник института Мировой экономики и международных отношений Академии Наук СССР

1991−1992 — Советник Посольства Узбекистана в России

1992−1994 — Заместитель председателя Службы национальной безопасности Узбекистана

1994−1994 — Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана

1994−2003 — Министр иностранных дел Узбекистана

1998−2003 — Ректор Университета мировой экономики и дипломатии

2003−2003 — Государственный советник Президента по внешнеполитическим вопросам

2003−2010 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в США

2004−2010 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Канаде с резиденцией в Вашингтоне

2008−2010 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Федеративной Республике Бразилия с резиденцией в Вашингтоне

2010−2012 — Первый заместитель министра иностранных дел

С января 2012 года по 27 апреля 2022 года — Министр иностранных дел Узбекистана

С 27 апреля 2022 года — Заместитель секретаря Совета безопасности при Президенте по вопросам внешней политики и безопасности

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Владеет арабским и английским языками.

Женат, имеет одного ребенка.

Биография Владимира Норова

Родился в Бухарской области 31 августа 1955 года. Образование — высшее. В 1976 году окончил Бухарский Государственный педагогический институт, в 1985 году окончил Академию МВД СССР. В 1990 году окончил Адъюнктуру Академии МВД СССР. Кандидат юридических наук.

1978−1992 — Работал на различных должностях в системе МВД Узбекистана

1992−1995 — Эксперт, консультант по административно-юридическим вопросам Аппарата Президента

1995−1996 — Заместитель, первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана

1996−1998 — Государственный советник Президента

1998−2003 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Германии, Швейцарии и Польше

2003−2004 — Первый заместитель министра иностранных дел

2004−2006 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Бельгии, глава миссии Республики Узбекистан в ЕС и НАТО

2006−2010 — Министр иностранных дел

2010−2013 — Первый заместитель министра иностранных дел

2013−2017 — Посол Республики Узбекистан в странах Бенилюкс, глава миссии Республики Узбекистан в ЕС и НАТО

2017−2018 — Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте

2019−2021 — Генеральный секретарь Шанхайской Организации Сотрудничества

С 31 декабря 2021 года по 27 апреля 2022 года — Заместитель министра иностранных дел

С 27 апреля 2022 года — Первый заместитель министра иностранных дел, и. о. министра

Награжден орденом «Мехнат шухрати» (2003).

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Владеет английским и немецким языками.

Женат. Отец троих детей.