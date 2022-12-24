С 1 января 2023 года в Узбекистане количество самостоятельных исполнительных органов власти, подотчётных правительству, будет сокращено с 61 до 28. При этом количество министерств уменьшится с 25 до 21, а 20 ведомств полностью упраздняются. Это предусмотрено указом и постановлением президента Шавката Мирзиёева, подписанными 21 декабря, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов. О планах оптимизации госорганов президент заявлял в недавнем послании парламенту.
В соответствии с указом, штат органов исполнительной власти, включая руководящий состав, будет сокращён максимум на 30% с внедрением «справедливой системы оплаты труда».
Средства, высвобождаемые в результате оптимизации штатных единиц согласно данному указу, будут направлены на решение социальных проблем, говорится в документе.
В рамках первого этапа «Административной реформы Нового Узбекистана» с 1 января в стране будет начато внедрение «целостной системы органов исполнительной власти республики, основанной на принципах компактности и профессионального управления и нацеленной на эффективность, состоящей из министерств, комитетов, агентств и инспекций».
Список министерств, входящих в Кабинет министров
- Министерство инвестиций, промышленности и торговли;
- Министерство экономики и финансов;
- Министерство горно-шахтного дела и геологии;
- Министерство строительства и ЖКХ;
- Министерство занятости и сокращения бедности;
- Министерство высшего образования, науки и инноваций;
- Министерство дошкольного и школьного образования;
- Министерство природных ресурсов;
- Министерство молодёжной политики и спорта;
- Министерство сельского хозяйства;
- Министерство водного хозяйства;
- Министерство цифровых технологий;
- Министерство юстиции;
- Министерство транспорта;
- Министерство культуры и туризма;
- Министерство обороны;
- Министерство энергетики;
- Министерство здравоохранения;
- Министерство иностранных дел;
- Министерство внутренних дел;
- Министерство по чрезвычайным сиутациям.