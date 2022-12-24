С 1 января 2023 года в Узбекистане количество самостоятельных исполнительных органов власти, подотчётных правительству, будет сокращено с 61 до 28. При этом количество министерств уменьшится с 25 до 21, а 20 ведомств полностью упраздняются. Это предусмотрено указом и постановлением президента Шавката Мирзиёева, подписанными 21 декабря, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов. О планах оптимизации госорганов президент заявлял в недавнем послании парламенту.

В соответствии с указом, штат органов исполнительной власти, включая руководящий состав, будет сокращён максимум на 30% с внедрением «справедливой системы оплаты труда».

Средства, высвобождаемые в результате оптимизации штатных единиц согласно данному указу, будут направлены на решение социальных проблем, говорится в документе.

В рамках первого этапа «Административной реформы Нового Узбекистана» с 1 января в стране будет начато внедрение «целостной системы органов исполнительной власти республики, основанной на принципах компактности и профессионального управления и нацеленной на эффективность, состоящей из министерств, комитетов, агентств и инспекций».

Список министерств, входящих в Кабинет министров