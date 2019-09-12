Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса в четверг одобрили кандидатуру Нозима Бахтиёровича Хусанова на пост министра занятости и трудовых отношений Узбекистана. Кандидат будет утвержден в должности после соответствующего указа президента.

Прежний глава Минтруда Шерзод Кудбиев в конце августа был назначен советником президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.

Нозим Хусанов (1976 г. р.) — выпускник Ташкентского автодорожного института (1997), Ташкентского финансового института (2002) и Академии государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана (2007). С мая 2018 года работал хокимом Сергелийского района Ташкента.

В марте в Конституцию Узбекистана были внесены поправки, расширяющие полномочия Законодательной палаты. В частности, депутаты теперь рассматривают и одобряют кандидатуры в члены Кабинета Министров. Член Кабмина приступает к выполнению своих обязанностей после его утверждения президентом.