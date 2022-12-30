Помимо ряда министров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу назначил руководителей пяти других государственных органов, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Назначения
Акмалхужа Юсупович Мавлонов — председатель Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов.
Бахромжон Тураевич Норкобилов — председатель Комитета по развитию ветеринарии и животноводства при Министерстве сельского хозяйства.
Низомидин Жалилович Бакиров — директор Агентства лесного хозяйства при Министерстве природных ресурсов.
Бахтиёр Вахабович Гулямов — начальник Инспекции горно-геологической и промышленной безопасности при Министерстве горного дела и геологии.
Шахрух Шатургунович Шарахметов — председатель Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей.
Содик Донакулович Тошбоев — председатель Комитета по делам религий;
Баходир Абдусаломович Бегалов — директор Агентства статистики при президенте;
Абдушукур Абдужамилевич Садиков — директор Национального антидопингового агентства;
Олим Хайруллаевич Нарзуллаев — директор Информационно-аналитического центра по контролю за наркотическими средствами.