Заместитель премьер-министра, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов прокомментировал перебои в энергоснабжении, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства энергетики.

По его словам, текущие погодные условия требуют введения плановых отключений, чтобы не допустить более серьёзных последствий.

«Наша задача — обеспечить дома людей газом, а также производить электроэнергию на тепловых электростанциях с использованием природного газа и поставлять электроэнергию. Да, есть возражения. Не до всех доходит [электричество и газ], происходит очень много отключений. Мы это признаем, никто этого не отрицает», — сказал он.

«Если мы не выйдем [из ситуации] с введением плановых ограничений в таких погодных условиях, завтра могут быть более серьёзные последствия. Именно поэтому мы вынуждены принимать такие кардинальные меры», — добавил глава Минэнерго.

На днях хокимият Ташкента сообщил, что пытается распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, однако топлива не хватает. По этой причине было принято решение остановить работу газовых автозаправок для всех автомобилей, кроме общественного транспорта.

Компания Veolia Energy Tashkent, управляющая системой теплоснабжения столицы Узбекистана, сообщила, что из-за наблюдаемой нехватки природного газа котельные в отдельных районах города не вырабатывают тепло нужной температуры. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению качества отопления.

В ноябре, как и сегодня, в ряде регионов наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Это было вызвано снижением подачи газа на ТЭС (где вырабатывается около 90% всей электроэнергии в стране), сообщило Минэнерго. Национальный диспетчерский центр попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы по вине Узбекистана не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии.