Из-за резкого понижения температуры воздуха в некоторых районах Ташкента наблюдаются перебои с подачей газа и тепла.

«Несмотря на то, что коммунальщики пытаются распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, ресурсы на исходе», — сообщил вечером в воскресенье хокимият столицы.

Для обеспечения газом и теплом как можно большего количества домов заправочные станции для всех транспортных средств, кроме обслуживающих общественный транспорт, временно закрыты.

«Администрация города работает над устранением неполадок 24 часа в сутки, а коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности», — отмечается в сообщении.