Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на проходящем 18 ноября заседании обсудил проблему с энергоснабжением в Узбекистане.

Заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров выступил с отчётом о выполнении государственной программы на 2022 год.

Сенатор Махмуд Парпиев отметил, что пункт 74 госпрограммы о создании здоровой конкурентной среды на энергетическом рынке, равных возможностей для всех участников и внедрении прозрачных механизмов ценообразования не выполнен в срок.

Невыполнение этой задачи отражается на сегодняшних проблемах с газо- и энергоснабжением, многочасовыми отключениями электричества, из-за чего страдают и граждане, и экономика, а также возникают большие очереди на газовых заправках, сказал он. По словам сенатора, за девять месяцев были созданы тысячи рабочих мест, но недостаточное электроснабжение может негативно повлиять на работу предпринимателей и привести к сокращению рабочих мест.

Махмуд Парпиев обратился к Министерству энергетики и попросил объяснить, какие меры принимаются для решения проблемы.

Заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев сообщил, что при технической помощи Азиатского банка развития, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, с привлечением более 20 зарубежных экспертов и влиятельных консалтинговых компаний разработаны новые редакции законов «Об электроэнергетике» и «О природном газе».

Кроме того, в Администрацию президента внесён проект указа президента о мерах по реализации очередного этапа реформирования сферы электроэнергетики.

«Эти документы определяют все условия и нормы по формированию конкурентного рынка в сфере электроэнергии и природного газа, определению этапов перехода к этому рынку, свободному ценообразованию и более широкому привлечению частных инвестиций. На сегодняшний день проекты этих документов рассматриваются в рамках предстоящих административных реформ. В рамках общей концепции создания конкурентных рынков рассматриваются правила создания и регулирования энергетического рынка», — сказал он.

Замглавы Минэнерго добавил, что реализовано шесть проектов по строительству электростанция на основе государственно-частного партнёрства. В ближайшие три дня ожидается запуск теплоэлектростанции в Сырдарьинской области мощностью 220 МВт.

Шерзод Ходжаев также отметил, что в 2022 году к электросетям подключились свыше 75 тысяч новых субъектов предпринимательства. С учётом этого обновлены и модернизированы линии электроснабжения, в том числе в рамках программ «Обод махалла» и «Обод кишлок», а также специальных промышленных зон.

«Недавно специальные группы сформировали проекты в самых сложных 498 районах, дополнительно к этому проводится модернизация этих линий. Что касается цифр по обеспечению энергоресурсами, то в этом году объём электроэнергии, направленной на внутренний рынок, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,2%. Вместе с тем, основная причина наблюдаемых отключений действительно связана с тем, что производимая электроэнергия и добываемый газ не покрывают текущий реальный спрос», — сказал он.

Для решения этой проблемы планируется вывести из эксплуатации все теплоэлектростанции, основанные на старых технологиях, и построить новые современные ТЭС, чей коэффициент полезного действия в два раза выше, сказал замминистра. Для этого выполняются шесть проектов, после реализации которых в Узбекистане не останется ТЭС, работающих по старой технологии.

Шерзод Ходжаев также заявил о планах по увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергосистеме, в том числе за счёт строительства фотоэлектрических и ветряных электростанций.

Для оперативного решения проблем населения с энергоснабжением созданы call-центры: 1154 (по электричеству) и 1104 (по газу).

Ранее, на пресс-конференции 16 ноября, Шерзод Ходжаев отмечал, что дефицит электроэнергии в стране не требует отключения света на 8−10 часов. Для предотвращения аварий должны вводиться ограничения до 1 часа, но не больше. В Ташкенте для экономии энергии с того дня планировали начать частично отключать уличное освещение и LED-экраны с рекламой.

Он также заявил, что с дефицитом газа не связаны условия соглашений с нефтегазовыми компаниями «Лукойл» и Saneg (последняя заявила, что на её долю приходится менее 5% добычи газа в стране). По его словам, Узбекистан практически полностью остановил экспорт газа и электричества, что позволит в ближайшие дни решить проблемы с перебоями «на 80%».

Летом заместитель министра сообщал, что согласно новой концепции, для перехода на конкурентные оптовый и розничный рынок электроэнергии потребуется пройти четыре этапа. По его словам, президент разрешил утвердить рыночные правила, чтобы можно было предоставлять лицензию любому бизнес-субъекту, который хочет выйти на рынок, и определить понятный порядок, по которому он может начать своё производство.