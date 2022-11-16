С 16 ноября сети уличного освещения Ташкента временно переводятся в режим ограничения потребления электроэнергии в ночное время суток. Об этом сообщило предприятие «Тошшахарнур», ответственное за уличное освещение в столице.

«Правительством нашей республики перед потребителями электроэнергии поставлена очередная важная задача — бережно и ответственно использовать энергоресурсы… Мы надеемся, что жители и гости города Ташкента с пониманием отнесутся к временным неудобствам в вечернее и ночное время, а также примут активное участие в решении общей задачи по максимально рациональному и экономному использованию в быту электрической энергии», — говорится в сообщении.

В среду о планах временно отключать уличное освещение и рекламные LED-экраны в Ташкенте сообщил заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев.

«Это касается и иллюминации на улицах, и ненужных ламп освещения… Мы разработали новый порядок работы: после определенного времени будут отключаться все напрасно горящие уличные осветительные приборы, полностью приостановится электроснабжение рекламных [LED-экранов] в определённые часы, а сэкономленная энергия будет направлена в отдалённые регионы», — сказал он.