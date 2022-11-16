Министерство энергетики примет меры в отношении сотрудников предприятий энергоснабжения, ответственных за регионы, где происходят многочасовые отключения. Об этом на пресс-конференции 18 ноября сообщил заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, для предотвращения крупной аварии в энергосистеме возможны кратковременные отключения, чтобы уравновесить баланс производства и потребления электричества.

«Мы вынуждены принимать такие меры. У нас есть статистика [по отключениям]. Мы не хотим себя оправдывать. Если вы дадите конкретную информацию о регионах, где постоянно отключают на 12 часов в день, мы это изучим… Поскольку разработаны графики ограничений. Если в каком-то регионе не соблюдаются эти графики и вместо отключения на полчаса-час отключают на 12 часов, то мы примем меры в отношении ответственных чиновников. В первую очередь, мы изучим причины этого. Во-вторых, если там был человеческий фактор, мы примем меры в отношении сотрудников», — сказал замминистра энергетики.

Шерзод Ходжаев подчеркнул, что «сегодняшний дефицит электроэнергии не требует отключения электричества на 8−10 часов».

Журналист спросил, почему многочасовые отключения в основном происходят в отдаленных регионах, тогда как эти ограничения почти не касаются Ташкента и других областных центров. Он также обратил внимание на освещение в зале Агентства информации и массовых коммуникаций, где проходила пресс-конференция, указал на «лишние лампы» и призвал руководителей госорганов быть примером в бережливости.

«Очень верная критика. Мы должны начать бережливость с себя. Если каждый из нас не будет думать о бережливости, этот вопрос не будет решён. Нужно открыто сказать, что расточительство больше всего наблюдается в областных центрах и столице», — признал замминистра энергетики.

Шерзод Ходжаев сообщил о планах временно отключать уличное освещение и рекламные LED-экраны в Ташкенте.

«Это касается и иллюминации на улицах, и ненужных ламп освещения… По этому направлению мы разработали новый порядок работы: после определенного времени будут отключаться все напрасно горящие уличные осветительные приборы, полностью приостановят электроснабжение рекламных [LED-экранов] в определенные часы, и сэкономленная энергия будет направлена в отдаленные регионы», — заявил он.

Замглавы Минэнерго считает, что жители регионов больше ценят электроэнергию, поэтому экономят её, тогда как в Ташкенте и областных центрах, где обеспечивается бесперебойное энергоснабжение, вопрос энергосбережения все еще очень актуальный.

Шерзод Ходжаев также отметил расточительство при отоплении зданий. «Много случаев напрасных затрат энергии на отопление. Мы должны бороться с этим. Это не означает, что мы не должны думать об увеличении производства электроэнергии, мы обязаны увеличить объёмы производства на 8−10% в год», — сказал он.

Ранее Министерство энергетики на фоне перебоев с энергоснабжением в ряде регионов сообщило, что это вызвано снижением подачи газа на теплоэлектростанции, 85% которых работают на газовом топливе. Национальный диспетчерский центр попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы по вине Узбекистана не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии.