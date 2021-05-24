Постановлением Кабинета Министров от 20 мая (ПКМ-322) начинается новый этап обязательной цифровой маркировки товаров.

Процедура распространится на лекарственные средства и медицинские изделия, воду и прохладительные напитки, а также бытовую технику. Пилотные проекты с маркировкой некоторых товаров стартуют в июне и затронут 15 компаний, а сама маркировка планируется в 2022 году.

Наименование товара

Пилотные проекты с маркировкой

Поэтапное внедрение обязательной маркировки

Код ТН ВЭД

Лекарства и медицинские изделия

1 июня 2021

1 февраля 2022

3003, 3004

Вода и прохладительные напитки

15 июня 2021

1 марта 2022

2009, 2201, 2202

Бытовая техника

1 июля 2021

1 декабря 2021

8414, 8415, 8418, 8422, 8423, 8450, 8508, 8509, 8510, 8516, 8518, 8519, 8521, 8525, 8527, 8528



Для участия в пилотных проектах отобраны следующие компании:

Лекарства и медицинские изделия — Merrymed Farm, Jurabek Laboratories, Remedy Group, Nobel Pharm Sanoat и Temur Med Pharm;

Напитки — Coca-Cola Ichimligi Uzbekistan, International Beverages Tashkent, Fruit Juice, Hydrolife Bottlers, Family Group;

Бытовая техника — Artel Engineering and Management, Foton, Texnopark, Sino, Roison Electronics.

Мониторинг за маркировкой и наблюдение за всеми дальнейшими этапами товарооборота будет вести национальная информационная система Asl belgisi, оператором которой определена компания CRPT Turon (ранее Антимонопольный комитет рекомендовал выбрать оператора через конкурс, но рекомендация не учтена).

Размер единого платежа за предоставление одного кода составляет 68 сумов без учета НДС, но участники пилотных проектов получат их бесплатно. Кроме того, на CRPT Turon возложена задача за свой счёт установить и наладить необходимое оборудование и программное обеспечение для маркировки продукции на одной производственной линии вышеуказанных компаний.

Напоминаем, проект по внедрению маркировки был начат в конце 2019 года и на первых этапах был протестирован на табачной и алкогольной продукции. О планах расширения перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, было объявлено в октябре 2020 года.

Что даст маркировка

Spot со ссылкой на Государственный налоговый комитет сообщал, что внедрение системы маркировки выгодно как государству, так и потребителям с производителями.

Производители получат эффективный механизм борьбы с контрафактной продукцией, смогут улучшить эффективность бизнес-процессов, смогут в режиме реального времени видеть процесс доставки продукции до конечного потребителя, а также планировать производство своей продукции исходя из ее продажи.

Потребители смогут получать подробную информацию о купленном ими товаре, удостовериться, что купленный ими товар легален, не принесёт вред здоровью.

Государство сможет эффективно бороться с производством и импортом незаконной (контрабандной и контрафактной) продукции, получит возможность вести более эффективный учёт произведённой и импортированной продукции, знать динамику востребованности товара среди населения, спрос и предложение на товар, а значит более качественно прогнозировать его потребление и другие.