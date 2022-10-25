Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) 19 октября провела обсуждение незаконного оборота табачной и алкогольной продукции в Узбекистане.

Начальник отдела Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия Комил Абдурахмонов сообщил, что в Узбекистане в этой сфере функционируют 176 предприятий, из них 5 — производители пищевого этилового спирта, 64 — производители алкогольной продукции, 3 — производители табачных изделий и 104 — предприятия оптовой торговли.

Он отметил, на рынке встречается контрафактная алкогольная продукция, а также табачные изделия, которые завозятся в рамках контрабанды. За последние два года объём незаконного оборота табачных изделий вырос примерно с 4% до 15%. Большая часть контрабандной табачной продукции выявляется в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.

Комил Абдурахмонов сообщил, что акцизный налог на табачную продукции в 2021 году принёс госбюджету 2 трлн сумов. По оценкам, и-за серого рынка бюджет мог недополучить примерно 300 млрд сумов.

«Контрабанда делится на две части: ввоз сигарет из зарубежных стран и их реализация на внутреннем рынке. В результате изучений установлено, что сегодня во всех магазинах и рынках областей и районов есть сигареты Milano, которые производятся в Дубае, ОАЭ. И их цена намного ниже, чем у местных производителей, поэтому многие потребители потребляют их из-за цены. Но при проверке информации на этикетке мы выяснили, что уровень никотина в несколько раз выше [разрешённых показателей]», — заявил он.

Большую часть серого рынка сигарет занимают Milano и южнокорейский бренд Esse, сообщил представитель регулятора.

Представитель Государственного таможенного комитета Улугбек Касимов сообщил, что за первые девять месяцев года в 270 случаях был пресечён ввоз табачной продукции на 17,5 млрд сумов, тогда как в 2021 году было зарегистрировано 102 случая на 16,5 млрд сумов.

По его словам, контрабандные сигареты из ОАЭ направляются в Кыргызстан и Таджикистан, поскольку таможенные тарифы там ниже, чем в Узбекистане.

«В основном транзитом отправляется в Кыргызстан. Затем из этой страны ввозятся различными обходными путями, в том числе через места [на границе], которые ещё не прошли процедуру делимитации и демаркации», — сказал он.

Улугбек Касимов отметил, что страны почти согласовали этот процесс. После урегулирования вопроса границы объёмы незаконного ввоза должны резко сократиться, считает он.

«У общественности и населения сложилось неправильное понимание о том, что [контрабандные сигареты] якобы ввозятся через таможенные посты. Сегодня установлена норма, согласно которой физические лица могут ввозить до 10 пачек сигарет при каждом перемещении. Это тоже есть. Но за последние два-три года после оснащения таможенных постов современными техническими средствами ввоз [сигарет] через посты резко сократился», — пояснил представитель ГТК.