Комитет Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам обороны и безопасности 31 октября провел «круглый стол» по основным направлениям взаимодействия силовых ведомств и местных органов самоуправления при защите границ, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

В нем приняли участие сенаторы и руководящие сотрудники Пограничных войск Службы государственной безопасности, министерств обороны и внутренних дел и Государственного таможенного комитета.

На мероприятии говорилось, что для «предупреждения воздействия на нашу страну напряженной социально-политической ситуации, сложившейся в соседних государствах, […] организована деятельность 120 „мобильных групп“, состоящих из сотрудников Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности, Национальной гвардии и Министерства обороны».

Эти группы должны обеспечивать поддержание стабильности оперативно-криминогенной и социально-политической обстановки, предупреждения преступлений и правонарушений на приграничных территориях Узбекистана.

Кроме того, по данным пресс-службы Сената, в марте и августе этого года во всех приграничных населенных пунктах, где проживает 1,6 миллиона человек, были проведены оперативно-профилактические мероприятия «Чегара-тозалаш».

Представители силовых служб совместно с охотниками и работниками лесхозов в приграничных, горных и труднодоступных районах провели 2154 разведывательно-поисковых мероприятий «для сохранности границы Узбекистана от проникновения различных деструктивных группировок», говорится в сообщении.

Напомним, в августе сообщалось, что группа из 24 граждан Афганистана высадилась на остров Арал Пайгамбар на Амударье в Сурхандарьинской области для незаконной добычи корня солодки. Они оказали сопротивление пограничникам Узбекистана и были задержаны. В ходе конфликта погибли двое граждан Афганистана, шестеро получили ранения. В Министерстве иностранных дел Узбекистана тогда заявили, что «с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, приведшие к напряженности в этом районе».