Уполномоченные представители специальных служб Узбекистана и Афганистана провели переговоры по ситуации на государственной границе двух стран, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Обсужден инцидент, имевшей место 21 августа на территории острова Арал Пайгамбар (Сурхандарьинская область), связанный с незаконным пересечением границы Узбекистана гражданами Афганистана.

«В ходе встречи признано, что с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, приведшие к напряженности в этом районе», — говорится в заявлении МИДа.

В настоящее время проводится тщательное расследование инцидента.

«Узбекистан приносит свои соболезнования семьям двух погибших, оказывает всю необходимую медицинскую помощь шестерым раненным и завершает процедуру подготовки задержанных лиц к возвращению на родину», — заявили в МИДе.

«Обе стороны подтвердили твердую приверженность миру и разрешению всех имеющихся вопросов на основе учета интересов друг друга и взаимоуважения», — заверили в МИДе.

Накануне вечером в Погранвойсках Службы государственной безопасности сообщили, что группа из 24 граждан Афганистана причалила к острову Арал Пайгамбар на Амударье в Сурхандарье. Они оказали сопротивление пограничникам Узбекистана и были задержаны.