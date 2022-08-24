Шесть граждан Афганистана, получивших ранения в ходе недавнего инцидента на территории острова Арал Пайгамбар на реке Амударья (территория Сурхандарьинской области Узбекистана), находятся в областном филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в Термезе. Корреспондент «Газеты.uz» Аброр Курбонмуратов побывал в медучреждении и узнал о состоянии пострадавших.

В понедельник пресс-служба Погранвойск СГБ Узбекистана сообщала, что группа из 24 граждан Афганистана причалила к острову Арал Пайгамбар для незаконной добычи корня солодки. Они оказали сопротивление пограничникам Узбекистана и были задержаны. В тот же день представители спецслужб Узбекистана и Афганистана обсудили приграничный инцидент. В МИД Узбекистана заявили, что «с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, приведшие к напряженности в этом районе». В ходе конфликта погибли двое граждан Афганистана, шестеро получили ранения.

В приёмной филиала РНЦЭМП корреспонденту «Газеты.uz» подтвердили, что 21 августа шесть раненых были доставлены с территории острова Арал Пайгамбар. Сейчас они проходят лечение в отделении хирургии. У дверей отделения два сотрудника СГБ сообщили, что охраняют раненых граждан Афганистана.


На просьбу поговорить с пострадавшими сотрудники ответили, что не могут дать разрешение, поскольку на это нужно согласие начальства. По телефону они сообщили, что журналист «Газеты.uz» хочет встретиться с ранеными гражданами Афганистана. Руководство в просьбе отказало.

Журналисту удалось узнать, что один из шести граждан соседней страны был ранен в правую ногу, остальные получили лёгкие телесные повреждения. На вопрос о том, в каком состоянии они прибыли в медучреждение, был получен ответ, что задержанные могут быть фермерами, которые бежали от пограничников и могли получить раны в камышовых зарослях.

По словам сотрудников, для них созданы необходимые условия, состояние пациентов оценивается как хорошее, они могут свободно передвигаться. Медсестра подтвердила эту информацию.

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Врач центра, занимающийся лечением раненых, Ф. Тураев, с которым журналист связался по телефону, также не стал предоставлять информацию о пострадавших без разрешения руководства.

«Газета.uz» связалась с генеральным консулом Афганистана в Термезе Мухаммадом Идрисом Заршоем, чтобы поинтересоваться дальнейшей судьбой афганских граждан. Консул сказал, что слышал об этом инциденте, но информации о гражданах Афганистана, нелегально пересёкших границу Узбекистана, у него нет.