Ташкенту нужно инвестировать в общественный транспорт и развивать его, чтобы снизить объём выбросов, загрязняющих воздух. Об этом в интервью «Газете.uz» сказал бывший советник генерального секретаря ООН по изменению климата, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Рае Квон Чун на полях Международного Нобелевского фестиваля в столице, прошедшего 24−27 октября.

«В день моего приезда в Ташкент (24 октября), к счастью, шёл дождь и воздух был чистым. Но когда дождь прекратился, я почувствовал, что качество воздуха стало хуже. Причина — слишком большое количество личных автомобилей, которые выделяют много выбросов и быстро ухудшают качество воздуха в Ташкенте», — сказал он.

Для решения этой проблемы очень важно развивать общественный транспорт, подчеркнул Рае Квон Чунг.

«Если все будут ездить на личных автомобилях, ситуация станет ещё хуже. Поэтому вы должны инвестировать в общественный транспорт и улучшать его, чтобы люди могли передвигаться по городу без вождения автомобиля. Это должно быть видением для решения ташкентской проблемы», — заявил он.

Фото: Равшан Меликузиев.

Эксперт также высказался о трагедии Аральского моря. «Я знаю о проблеме Аральского моря. Я думаю, что её решение очень сложное из-за экономического интереса [стран региона]. Мы все знаем, почему так произошло. Пока мы не изменим парадигму мышления, будет сложно [решить проблему], думая только о максимизации прибыли», — сказал он.

На брифинге в четверг председатель Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Нарзулло Обломуродов сообщил, что 58% (1,4 миллиона тонн) общего количества вредных выбросов в атмосферу в Узбекистан приходится на автомобильный транспорт. В Ташкенте этот показатель значительно выше — 93% (397 тысяч тонн).

Рае Квон Чунг — заслуженный профессор Института конвергенции науки и технологии Инчхонского Национального университета. С 2005 года пропагандирует концепцию низкоуглеродного «зелёного роста» как новую парадигму, подразумевающую экономическое развитие стран и создание новых рабочих мест при одновременной борьбе с климатическими изменениями.

Рае Квон Чунг продвигал идею распространения общедоступных технологий, он внес в Повестку дня на XXI век (Agenda 21), принятую в 1992 году на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро, инновационные идеи по обязательному лицензированию и передаче технологий, находящихся в государственной собственности.

Рае Квон Чунг предложил механизм «экологически чистого развития», согласно которому развивающиеся страны могут самостоятельно инициировать проекты по уменьшению выбросов парниковых газов. Был ведущим автором доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата о передаче технологии, за что получил личную копию Нобелевской премии мира, присужденной МГЭИК в 2007 году.

Ранее был послом Южной Кореи по вопросам изменения климата, главным советником генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, а также директором по окружающей среде и развитию ЭСКАТО ООН (Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихоокеанского региона).