Последние дни в вечернее и ночное время в Ташкенте наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. Резкое падение температуры в вечернее время вследствие температурной инверсии способствует застою атмосферного воздуха, создавая условия для накопления загрязняющих веществ в воздухе, говорится в сообщении Центра гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромета).

Концентрация мелкодисперсных частиц РМ2,5 15 октября в 23:00 при температуре воздуха 17 градусов Цельсия составила 62 микрограмм на кубический метр (для безопасной жизнедеятельности человека среднесуточный уровень PM 2.5 в воздухе, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, не должен превышать 25 мкг/кубометр). С увеличением температуры загрязнение атмосферного воздуха уменьшается.

17 октября Узгидромет сообщил, что с 18:00 до 23:00 в Ташкенте ожидается усиление загрязнения воздуха мелкими частицами пыли. Вечером в понедельник Узгидромет рекомендовал жителям и гостям Ташкента по мере возможности не выходить из дома, закрыть окна, а на улице быть в маске.

Концентрация частиц РМ2,5 и температура воздуха (зелёная линия) в течение дня 15 октября. Источник: Узгидромет.

Загрязнение воздуха связано не только с природными особенностями страны (сухой климат, субпесчаные и суглинистые почвы), но и антропогенным загрязнением (выбросы автотранспорта, промышленность, строительство, теплоэлектростанции и другое).

Сочетание метеорологических условий и антропогенной нагрузки, а именно низкая проветриваемость атмосферного пространства наряду с загруженностью улиц и дорог транспортом, масштабным строительством, вырубкой деревьев и отсутствием повсеместного полива газонов и улиц ведёт к высокому загрязнению воздуха, отметили в Узгидромете.

В связи с длительным периодом отсутствия осадков и большой антропогенной нагрузкой в Ташкенте следует больше внимания уделять поливу и очистке улиц, мероприятиям по снижению пыли на строительных площадках, своевременному вывозу мусора, а также расширить масштабы озеленения и благоустройства, отметили в Узгидромете.

Информация об уровне загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами РМ2.5/РМ10 в Ташкенте с двух автоматических станций ежедневно публикуется на сайте Узгидромета (monitoring.meteo.uz) и международном сайте IQAir, с которым центр летом заключил соглашение.