Акционеры Uzbekistan Airways на собрании 30 сентября продлили на три года трудовой договор с Илхомом Махкамовым, который с февраля 2021 года занимает должность председателя правления авиакомпании.

Илхом Махкамов с октября 2020 года также возглавляет Министерство транспорта, Узбекистана — регулятора транспортной сферы, включая авиационную отрасль.

Учредитель компании по авиасервису и туризму AviaST (Россия), в прошлом коммерческий директор регионального представительства Vietnam Airlines во Франции и Европе Зафар Хусаинов ранее отмечал изданию Kapital.uz, что в приложении к Чикагской конвенции (Конвенции о международной гражданской авиации) Dос 8335-АN/879, где определяются взаимоотношения авиационной администрации и операторов, указано о невозможности совмещения функций регулятора (Министерство транспорта) и оператора (авиакомпаний).

В случае совмещения позиций этих организаций возникает конфликт интересов в части равноправной конкуренции между операторами, а также теряется контроль за безопасностью выполнения полетов, заявлял он.

При аудите Международная организация гражданской авиации (ИКАО) строго проверяет систему разделения функций между оператором и регулятором. В случае несоблюдения разделения полеты в другие страны могут быть запрещены.

В июне президент Шавкат Мирзиёев назвал неудовлетворительной работу по привлечению инвесторов в аэропорты Узбекистана и увеличению числа авиа-, железнодорожных и автомобильных рейсов между регионами страны. Глава Минтранса получил «последнее предупреждение».

В конце сентября Шавкат Мирзиёев провёл очередное совещание по ускорению реформ в сфере транспорта. «Если мы не выведем транспорт и логистику на новый уровень, то не сможем обеспечить стабильное развитие экономики», — заявил он.