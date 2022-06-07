Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подверг критике медленную работу по привлечению частных инвесторов в транспортный сектор, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства назвал неудовлетворительной работу по привлечению инвесторов в аэропорты на основе государственно-частного партнёрства, а также проекты ГЧП по строительству высокоскоростных автомобильных дорог Ташкент-Самарканд и Ташкент-Андижан.

Работа по увеличению количества авиа-, железнодорожных и автомобильных рейсов между регионами «пущена на самотёк», сказал президент и сделал «последнее предупреждение» министру транспорта Илхому Махкамову.

Министерству транспорта и компании Uzbekistan Airports поручено:

до 1 июля начать практическую работу по привлечению инвесторов в аэропорты и лоукостеров для внутренних рейсов на условиях ГЧП;

к 1 августа увеличить количество внутренних авиарейсов до 90 в неделю (в апреле сообщалось о планах до конца года увеличить цифру с 48 до 60).

Шавкат Мирзиёев также заявил о необходимости ускорить трансформацию железнодорожной системы.

В области автомобильных дорог поставлена задача разработать предложения по контролю качества строительства и выделению средств.