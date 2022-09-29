Президент Шавкат Мирзиёев 28 сентября провел очередное совещание по вопросам ускорения реформ в транспортной сфере, сообщила пресс-служба главы государства.

Анализ отрасли по поручению президента провело недавно созданное Агентство стратегических реформ. Он показал, что за последние три года грузооборот на железных дорогах увеличился всего на 7%. В гражданской авиации нет полноценной конкуренции, 10 аэропортов работают не на полную мощность. По удобству и конкурентоспособности поставок Узбекистан занимает 120-е место среди 160 стран в Международном индексе эффективности логистики.

«[Отрасль транспорта] является жизненно важной для экономики. Если мы не выведем транспорт и логистику на новый уровень, то не сможем обеспечить стабильное развитие экономики», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент определил задачи по трём направлениям — «значительное расширение возможностей железнодорожного транзита, превращение гражданской авиации в сферу с удобным, быстрым и качественным обслуживанием» и расширение сети современных автомобильных дорог для международных транзитных грузоперевозок", говорится в сообщении.

В составе Агентства стратегических реформ будет создана отдельная группа по транспорту, которая займётся выработкой предложений.

В сфере железных дорог поручено обновить парк грузовых вагонов. Ожидается производство в стране свыше 500 вагонов разных видов в год. Намечено повысить локализацию запчастей и деталей вагонов до 60%. Парк пассажирских вагонов планируется обновить за счёт производства ежегодно 60 вагонов. Для финансового оздоровления отрасли из системы будут выведены 9 непрофильных активов.

До конца 2023 года планируется отказаться от перекрёстного субсидирования (механизм сдерживания роста тарифов, при котором для одних покупателей цена устанавливается выше предельных издержек, для других — ниже, что в целом приводит к ценам, равным средним издержкам).

Кроме того, поручено разработать механизм компенсации выпадающих расходов в результате применения льготных тарифов при грузоперевозках.

Для улучшения корпоративного управления в «Узбекистон темир йуллари» планируется создание офиса трансформации при Министерстве транспорта. Не менее 30% кадров должны быть специалистами с зарубежным опытом. Будет введена должность заместителя председателя компании по трансформации с определением для него показателей KPI. Наблюдательный совет на 30% будет состоять из независимых иностранных специалистов.

Более года назад Шавкат Мирзиёев критиковал монополию в сфере железнодорожных грузоперевозок и заявлял о запуске частных логистических операторов с собственными вагонами. Тогда же говорилось, что государство будет регулировать только железнодорожную инфраструктуру и услуги локомотивов, а услуги грузовых вагонов будут организованы по рыночным принципам.

В сфере авиации поручено улучшить качество обслуживания, развивать аэропорты Бухары, Хорезма и областей Ферганской долины.

Что касается сферы автомобильных дорог, то президент заявил, что поскольку проектирование, строительство и контрольные функции в этой сфере сконцентрированы в одной организации, страдает качество. Он дал поручения по пересмотру системы и внедрению передовых стандартов.