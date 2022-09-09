Парламент Северной Кореи принял закон о ядерном оружии, разрешающий его превентивное использование для обороны от внешнего нападения, сообщило DW со ссылкой на корейское государственное агентство ЦТАК.

«Если система командования и контроля национальных ядерных сил находится под угрозой нападения враждебных сил, ядерный удар автоматически наносится немедленно», — говорится в законе.

Западные СМИ отмечают, что таким образом Северная Корея официально провозгласила себя ядерной державой. Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на сессии северокорейского парламента, заявил, что ядерный статус страны теперь «необратим» и дискуссии о денуклеаризации страны более не имеют смысла.

Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия, заявил Ким Чем Ын, поскольку нуждается в нем для противостояния США, которые, по его словам, «оказывают давление» на КНДР с целью подорвать обороноспособность страны и в итоге свергнуть ее правительство.

Ким Чен Ын также раскритиковал Южную Корею за ее планы расширить свой военный потенциал и возобновить крупномасштабные военные учения вместе с США для противодействия растущей угрозе с севера. Глава КНДР назвал подобные планы «опасными» и «вызывающими напряженность».

ООН и МАГАТЭ опасаются, что Северная Корея готовится провести первое с 2017 года испытание ядерного оружия, говорится в сообщении. На это указывает активность, зафиксированная в последние месяцы на подземном испытательном полигоне «Пунгери» на севере страны. Судя по спутниковым снимкам, там ремонтируют туннели и восстанавливают сооружения, снесенные в 2018 году во время переговоров с США о денуклеаризации. В 2006—2017 годах КНДР провела на полигоне «Пунгери» шесть ядерных испытаний.