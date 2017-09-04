Узбекистан обеспокоен ядерными испытаниями КНДР

Узбекистан выразил озабоченность ядерными испытаниями в КНДР и призвал власти этой страны воздержаться от провокационных действий.

Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало заявление относительно ядерных испытаний в Северной Корее.

«В Узбекистане с озабоченностью восприняли произведенные КНДР 3 сентября очередные ядерные испытания, которые являются грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении.

Рассматривая эти действия как «идущие вразрез с усилиями по установлению мира и доверия на Корейском полуострове», Узбекистан «решительно призывает Пхеньян прислушаться к мнению мирового сообщества, воздерживаться от провокационных действий, ведущих к эскалации напряженности и являющихся прямой угрозой безопасности в регионе и мире в целом».

«Как инициатор создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, Узбекистан решительно выступает за строгое соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия и придает большое значение вопросам снижения угрозы его применения», — заявил МИД.

Узбекистан поддерживает предпринимаемые мировым сообществом меры, направленные на урегулирование ситуации на Корейском полуострове, и выражает надежду, что ее удастся разрешить исключительно политико-дипломатическим путем, отмечается в заявлении.

В воскресение власти Японии, Южной Кореи и США выступили с заявлением, что Северная Корея, вероятно, провела шестые ядерные испытания, после того, как сейсмологи зафиксировали на территории КНДР два подземных толчка магнитудой 6,3 и 4,6. Землетрясения произошли недалеко от полигона, где обычно Пхеньян проводит ядерные испытания, сообщил канал Euronews. Северокорейское агентство ЦТАК объявило о разработке водородной боеголовки, которая может быть установлена на межконтинентальной баллистической ракете.