РУ O`Z ЎЗ
4 сентября, понедельник Afisha.uz Pixland.uz Zira.uz

Фото: Euronews

Узбекистан обеспокоен ядерными испытаниями КНДР

Узбекистан выразил озабоченность ядерными испытаниями в КНДР и призвал власти этой страны воздержаться от провокационных действий.

Сегодня, 13:51   Политика  

Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало заявление относительно ядерных испытаний в Северной Корее.

«В Узбекистане с озабоченностью восприняли произведенные КНДР 3 сентября очередные ядерные испытания, которые являются грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении.

Рассматривая эти действия как «идущие вразрез с усилиями по установлению мира и доверия на Корейском полуострове», Узбекистан «решительно призывает Пхеньян прислушаться к мнению мирового сообщества, воздерживаться от провокационных действий, ведущих к эскалации напряженности и являющихся прямой угрозой безопасности в регионе и мире в целом».

«Как инициатор создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, Узбекистан решительно выступает за строгое соблюдение положений Договора о нераспространении ядерного оружия и придает большое значение вопросам снижения угрозы его применения», — заявил МИД.

Узбекистан поддерживает предпринимаемые мировым сообществом меры, направленные на урегулирование ситуации на Корейском полуострове, и выражает надежду, что ее удастся разрешить исключительно политико-дипломатическим путем, отмечается в заявлении.

В воскресение власти Японии, Южной Кореи и США выступили с заявлением, что Северная Корея, вероятно, провела шестые ядерные испытания, после того, как сейсмологи зафиксировали на территории КНДР два подземных толчка магнитудой 6,3 и 4,6. Землетрясения произошли недалеко от полигона, где обычно Пхеньян проводит ядерные испытания, сообщил канал Euronews. Северокорейское агентство ЦТАК объявило о разработке водородной боеголовки, которая может быть установлена на межконтинентальной баллистической ракете.

Текст: «Газета.uz»      2 603
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 14:26

Дзюдо: Диёрбек Урозбоев — бронзовый призер ЧМ в Венгрии

Сегодня, 14:11

Телеком-операторы переходят на сумы и зафиксируют цены

Сегодня, 09:00

Alfakom: Как подготовиться к успешному поступлению в желаемый вуз

Вчера, 12:56

Президент подписал указ о либерализации валютной политики

Вчера, 10:30

Уволены глава ГНУ Джизакской области и хоким Мирзачульского района

Вчера, 00:04

Бокс: Узбекистан завоевал 6 медалей чемпионата мира (+видео)

2 сентября 20:58

Шахматы: Кадеты Узбекистана завоевали три медали ЧМ в Бразилии

2 сентября 20:18

Эммануэль Макрон ожидает Шавката Мирзиёева в Париже

Популярное

Уволены глава ГНУ Джизакской области и хоким Мирзачульского района

Президент подписал указ о либерализации валютной политики

Телеком-операторы переходят на сумы и зафиксируют цены

Определились первые финалисты чемпионата мира по боксу (+видео)