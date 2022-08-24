По итогам вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Узбекистана в 2022 году проходной балл не набрали более половины, или 51,2% абитуриентов. На это обратил внимание заместитель генерального директора УзА, юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев.

Согласно данным Государственного центра тестирования (ГЦТ), в этом году тестовые испытания сдал 1 миллион 73 тысячи 821 абитуриент, из них 550,1 тысячи не смогли набрать 56,7 балла, который является проходным порогом. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял 35,8%.





Согласно приведённой статистике, в разрезе регионов больше всего не одолевших проходной бал в процентном выражении в Ташкентской области — 55,9% (в прошлом году область тоже лидировала с 39,1%), а также в Сырдарьинской — 54,3% (37,5%), Навоийской областях — 53,5% (35,1%) и Каракалпакстане — 53,2% (36,8%). Наименьший результат по этому показателю, как и в прошлом году, у Ташкента — 45,2% (29,5%).

В девяти регионах больше половины абитуриентов набрали менее 56,7 балла, только в пяти регионах этот показатель был меньше 50%.

Ухудшение показателей может быть связано с тем, что в этом году количество вопросов по трём обязательным предметам было сокращено с 15 до 10. Меньше стал и максимальный балл за них, тогда как больше баллов предоставлялось по оставшимся двум предметам, соответствующим направлениям бакалавриата.

Хушнудбек Худайбердиев отметил, что 56,7 балла означают 30% от максимально возможного результата в 189 баллов. По его мнению, если у абитуриента есть не менее 30% знаний, он может набрать этот показатель.

«А 30% знаний — это даже не 2 балла… Правильно будет сказать, что это 1. То есть те, кто учился на двойки, должны быть способны показать результат в 35−55% (выше 66 баллов). Представляете, что 51,2% абитуриентов, окончивших наши школы, а точнее 550 тысяч молодых людей (возможно, среди них есть и небольшое количество взрослых) не знают предметы даже на двойку», — написал он.

В этом году заявления на поступление в государственные вузы Узбекистана подали более 1,146 миллиона абитуриентов. При этом государственный заказ по приёму на направления бакалавриата на 2022/2023 учебный год составляет 110,7 тысячи. Около 10,7 тысячи человек планируется принять в магистратуру.