Президент Узбекистан﻿а Шавкат Мирзиёев своим распоряжением от 15 июня утвердил параметры государственного заказа по приёму на учёбу в государственные вузы страны в 2022/2023 учебном году.

Бакалавриат:

дневная форма обучения — 77 477 человек;

заочная форма обучения — 26 095 человек;

вечерняя форма обучения — 3 725 человек;

дистанционная форма обучения — 3 410 человек.

Магистратура — 10 688 человек.

Наблюдательным советам государственных вузов, которым предоставлена финансовая самостоятельность, а также вузам, имеющим полномочия утверждения параметров приёма решением попечительского совета, утвердить параметры приёма до 20 июня.

Онлайн-регистрация абитуриентов в государственные вузы будет вестись с 20 июня по 20 июля, на направления, где проводится творческий экзамен по иностранному языку, — по 10 июля. Абитуриенты по-прежнему могут выбрать до пяти направлений.