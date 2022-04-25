Государственный центр тестирования при Кабинете министров опубликовал разбивку баллов по предметам, число тестовых заданий и критерии оценивания на вступительных экзаменах в вузы в бакалавриат на 2022/2023 учебный год.

Абитуриенты будут сдавать тесты по 5 предметам, число тестов — 90. По сравнению с 2021/2022 учебным годом, число тестов сократилось со 105 до 90.

Максимально возможный балл ранее составлял 280,5, теперь — 189 баллов.

Как и в предыдущие годы, на экзаменах в этом году три предмета будут обязательными для всех абитуриентов:

родной (узбекский, русский или каракалпакский) язык;

математика;

история Узбекистана.

По каждому из обязательных предметов будет 10 вопросов, стоимость вопроса — 1,1 балла, максимально возможный балл по каждому предмету — 11 (в сумме 33 балла за 30 вопросов по 3 предметам).

В соответствии с направлением бакалавриата тесты проводят ещё по двум предметам:

по первому предмету — 30 тестов, стоимость теста — 3,1 балла, максимальное количество баллов — 93;

по второму предмету — 30 тестов, стоимость теста — 2,1 балла, максимальное количество баллов — 63.

Таким образом, всего за 2 предмета по выбранному направлению можно будет набрать 156 баллов.

Со списком предметов по направлениям бакалавриата можно ознакомиться здесь.