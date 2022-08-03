Более 1,146 миллиона абитуриентов подали онлайн-заявления на поступление в государственные вузы Узбекистана в текущем году, сообщили на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций во вторник представители Государственного центра тестирования при Кабинете министров.

В прошлом году эта цифра составила 948,2 тысячи, или на 198,5 тысячи (20,9%) меньше, чем в текущем. При этом в тестировании в 2021 году участвовали почти 893 тысячи человек.

Государственный заказ по приёму на направления бакалавриата на 2022/2023 учебный год составляет 110,7 тысячи (дневная форма — 77477, заочная — 26095, вечерняя — 3725, дистанционная — 3410). Около 10,7 тысячи человек планируется принять в магистратуру.

В стране имеется 84 государственных вуза, имеющих 30 филиалов и факультетов в регионах. Филиалы зарубежных и частных вузов устанавливают параметры приёма отдельно.

В текущем году впервые в 12 вузах внедряется дистанционное образование. Желание обучаться дистанционно изъявили 6867 абитуриентов (как первое направление образования, выбрать можно до пяти направлений). Около 585,7 тысячи абитуриентов подали документы на дневную форму обучения, почти 25,7 тысячи — на вечернюю и почти 528,9 тысячи — на заочную.

Больше всего заявлений (как первое направление) подано в Национальный университет — около 41,6 тысячи, Ташкентский государственный педагогический университет — 40,5 тысячи, Наманганский госуниверситет — 37,2 тысячи, Ургенчский госуниверситет — 37,1 тысячи и Джизакский государственный педагогический институт — 35,7 тысячи.

Наибольшее число абитуриентов (по месту постоянного жительства) представляют Кашкадарьинскую область — 133,9 тысячи, Самаркандскую — 125,7 тысячи, Ташкентскую — 107,9 тысячи, Ферганскую — 104,2 тысячи и Сурхандарьинскую область — 101,4 тысячи.

Для проведения тестовых испытаний (в этом году они также будут проходить на открытом воздухе) готовятся 58 зданий, стадионов и парков (в 2021 году — 53).

Тестовые испытания начнутся с 8 августа. В зависимости от количества абитуриентов в том или ином регионе они продлятся от 10 до 13 дней. Как и в прошлом году, тесты будут проводиться в две смены — с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00.

В период с 23 по 26 июля 6 вузов проводили творческие экзамены по 11 иностранным языкам. Сейчас в 46 вузах провозятся профессиональные (творческие) экзамены.