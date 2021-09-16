По итогам вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Узбекистана проходной балл не набрали 35,8% абитуриентов. На это обратил внимание заместитель генерального директора УзА, юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев.

Согласно данным Государственного центра тестирования (ГЦТ), в этом году тестовые испытания сдали почти 893 тысячи абитуриентов, из них 319 тысяч не смогли набрать 56,7 балла, который являются проходным порогом.

Согласно приведённой статистике, в разрезе регионов больше всего проваливших экзамены зафиксировано в Кашкадарьинской (39,4 тысячи), Самаркандской (35 тысяч) и Ташкентской (34,1 тысячи) областях. Лучший результат у Сырдарьинской области — 12 тысяч.

Фото: Xushnudbek.uz / Telegram.

«56,7 баллов — это 30% от максимально допустимого количества 189 баллов. То есть, если абитуриент имеет хотя бы 30% знаний, то он сможет набрать этот показатель. Если рассматривать в рамках рейтинговой системы оценки, то 30% — это даже не двойка. Может, будет правильным, если сказать, что единица», — написал Хушнудбек Худайбердиев.

Источник: manadat.dtm.uz.

Он предположил, сколько правильных ответов нужно было указать, чтобы набрать 56,7 баллов. По его словам, для этого в обязательном блоке нужно было правильно ответить на 5 из 10 вопросов, в блоке по специальности — 4 из 20.

«Если в обязательном блоке вопросы очень и очень лёгкого уровня, то в блоке по специальности, даже если выбрать все ответы, к примеру, „А“, то выйдет больше четырёх. Неужели 319 тысяч абитуриентов не справились даже с этим? Разве это не ужас?», — заявил блогер.

В этом году документы в вузы подали почти 950 тысяч абитуриентов, что более чем на 535 тысяч (36,1%) меньше прошлогоднего показателя.