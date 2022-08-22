Саидқаххор Мухаммадкарим угли Холхужаев утверждён хокимом Чиланзарского района Ташкента, сообщила пресс-служба хокимията столицы. Решение было принято на внеочередной 64-й сессии районного кенгаша народных депутатов.

До этого он с декабря 2020 года занимал должность первого заместителя министра экономического развития и сокращения бедности, а ранее — с марта 2019 года — работал заместителем председателя Центрального банка Узбекистана.

Саидкаххор Холхужаев (1981 года рождения) родился в Аккурганском районе Ташкентской области. Окончил Ташкентский финансовый институт (2002) и магистратуру этого же вуза (2004). Семнадцать лет работал в банковской сфере. В 2017—2019 годах руководил страховой компанией «Узагросугурта».

Напомним, хоким Чиланзарского района Шавкат Мавлянов, работавший на этом посту с июня 2021 года, был освобождён от должности по поручению президента в начале августа в связи с повреждением корней более 100 деревьев в ходе реконструкции улицы Чиланзар. За этот же инцидент поста лишился прокурор района Иззат Бозоров, а хоким Ташкента и прокурор города Улугбек Касимов получили строгий выговор.

Как сообщает УзА, в понедельник также назначены новый прокурор района — им стал Жаҳонгир Мурадов, ранее служивший прокурором города Бекабада Ташкентской области, и начальник УКД ОВД — Алишер Муродуллаев, работавший в ГУВД Ташкента.