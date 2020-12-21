В руководстве Центрального банка, Министерства экономического развития и сокращения бедности и Агентства по управлению государственными активами ожидаются кадровые изменения, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Саидкаххор Холхужаев. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Саидкаххор Мухаммадкарим угли Холхужаев, с марта 2019 года работавший заместителем председателя Центрального банка, назначен первым заместителем министра экономического развития и сокращения бедности.

Саидкаххор Холхужаев (1981 года рождения) родился в Аккурганском район Ташкентской области. Окончил Ташкентский финансовый институт (2002) и магистратуру этого вуза (2004). Работал в банковской сфере 17 лет. В 2017—2019 годы он руководил страховой компанией «Узагросугурта».

Его назначение «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Минэкономразвития.

Аюбхон Камалов. Фото: хокимият Наманганской области.

Новым заместителем председателя Центрального банка, как ожидается, будет назначен Аюбхон Арибджанович Камалов, с 28 мая этого года работавший заведующим Секретариата по вопросам макроэкономического анализа, структурных преобразований, финансово-банковской системы, управления государственными активами, развития конкуренции, поддержки предпринимательства и сокращения бедности Кабинета министров.

Аюбхон Камалов (1971) родился в Намангане. Окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт (1993, ныне Санкт-Петербургский государственный аграрный университет) и Наманганский инженерно-педагогический институт (2001).

Трудовую деятельность начал в 1993 году специалистом Главного управления прогнозирования и статистики хокимията Наманганской области. С 1994 по 2017 год занимал различные должности в банковской и финансовой системах.

С 2017 по 2019 год работал исполнительным директором Государственного фонда развития предпринимательства при Кабинете министров, в 2019—2020 годы — первым заместителем хокима Наманганской области по вопросам экономики и предпринимательства.

Акмалхон Ортиков. Фото: Минэкономразвития.

Акмалхон Журахонович Ортиков, с 28 марта работавший первым заместителем министра экономического развития и сокращения бедности, будет назначен директором Агентства по управлению государственными активами (АУГА).

Акмалхон Ортиков (1980 г. р.) окончил Ташкентский государственный экономический институт. Работал на разных должностях в структуре Министерства финансов (2001−2013), возглавлял финансовое управление хокимиятов Наманганской и Ферганской областей (2013−2015 и 2015−2017). Занимал должности заместителя министра экономики по вопросам демографии, развития социальной сферы и повышения уровня жизни населения (2017−2018), а также первого заместителя хокима Наманганской области (2018−2019), заведующим Секретариата по вопросам макроэкономического анализа, структурных преобразований, финансово-банковской системы и частного предпринимательства Кабинета министров (2019−2020).

О новом месте работы Сунатуллы Хусановича Бекенова, возглавлявшего Агентство по управлению госактивами с сентября 2019 года, не сообщается.