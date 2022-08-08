Руководитель Администрации президента Сардор Умурзаков 8 августа провёл видеоселекторное совещание, где подверг резкой критике ситуацию с повреждением деревьев на улице Чиланзар в Чиланзарском районе Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, нанесение ущерба более 100 деревья вызвало резкое недовольство населения.

По поручению президента от занимаемых должностей освобождены хоким Чиланзарского района Ташкента Шавкат Мавлянов, работавший на этом посту с июня 2021 года, и прокурор района Иззат Бозоров.

Кроме того, за безответственное отношение к обязанностям строгий выговор получили хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и прокурор Улугбек Касимов.

«Газета.uz» сообщала, что при расширении дороги и «благоустройстве» тенистой улицы в Чиланзарском районе Ташкента повреждено 101 многолетнее дерево, выявили специалисты Госкомэкологии. Из них серьёзные повреждения получили 9 дубов. Хокимият ранее опровергал информацию активистов, заявляя о нанесении ущерба только 7 деревьям. По данным комитета, на реконструкцию дороги не получено заключение государственной экоэкспертизы.

После возмущения общественности хокимият Ташкента пересмотрел проект улицы Чиланзар, уменьшив число полос с 6 до 4. При этом ширина полос увеличена, каждая из них шире тротуара с велодорожкой. «Газета.uz» предложила не торопиться, а привлечь экспертов и, наконец, выслушать горожан.