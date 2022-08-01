Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 июля подписал постановление о мерах по ускорению создания кластера сельскохозяйственного машиностроения в Чирчике.

Согласно документу, Министерство финансов в двухнедельный срок должно разместить на депозиты в банках 100 млн долларов в национальной валюте сроком на 10 лет по 7-процентной ставке. Эти средства направят для приобретения сельскохозяйственной техники в 2022 году на условиях кредита или лизинга.

При этом за счет размещенных ресурсов банки будут выделять кредиты или лизинг покупателям сельхозтехники в национальной валюте на срок до 10 лет по ставке 10%, включая двухлетний льготный период.

Кроме того, поручено создать условия для того, чтобы все юридические и физические лица могли купить технику у любой компании на конкурентной основе без каких-либо ограничений.

На компанию «Узавтосаноат» возложено создание в регионах до 1 сентября и оснащение необходимым оборудованием, комплектующими и запчастями 14 современных сервисных центров и 100 мобильных бригад в сотрудничестве с компаниями CLAAS, John Deere, Case, работающими в стране. Эта работа будет организована на основе кооперации с дилерскими центрами «СамАвто», UzautoTrailer и Uz Truck and Bus Motors.

Обеспечение надлежащего уровня послепродажного обслуживания определено первоочередной задачей отечественных производителей сельхозтехники и автомобилей. Это включает в себя создание центров техобслуживания и ремонта, гарантийное и постгарантийное обслуживание реализуемых машин и сельхозтехники, насыщение внутреннего рынка оборудованием, специнструментами и приборами и поставку запчастей для реализации.

До 1 сентября на базе дилерских центров планируется создать 14 центров для повышения квалификации пользователей сельскохозяйственной техники.

С 1 сентября планируется начать производство навесной и прицепной техники методом сборки.

В 2023—2024 годах ожидается модернизация действующего производственного оборудования кластера. На его мощностях поручено организовать выпуск новой навесной и прицепной техники, востребованной в животноводстве, садоводстве и овощеводстве.

До 15 декабря намечено запустить единый цифровой информационный портал, который по принципу «единое окно» предоставит возможность покупки и финансирования приобретения сельхозтехники, использования субсидий, государственной регистрации сельхозтехники, доступа к сервисным услугам и закупки запчастей.

На нём по принципу «единого окна» будут доступны покупка техники, оформление кредитов и лизинга на неё, регистрация, техобслуживание и покупка запчастей.

«Газета.uz» в ноябре сообщала, что Ташкентский завод сельхозтехники, Агрегатный завод, предприятия «Технолог», «Технолог-Стан», «Агросаноатмашинвест» и другие передислоцируют в Чирчик для создания кластера сельскохозяйственного машиностроения и предприятия «Ташкентский тракторный завод». Кластер проектной стоимостью 500 млрд сумов и годовым объёмом производства 15 тысяч единиц техники должен быть запущен в январе 2023 года.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов сообщал, что регулятор просит правительство сократить объёмы льготных и директивных кредитов. ЦБ отмечал низкую макроэкономическую эффективность льготных кредитов и указал, что такая практика является серьезной проблемой для эффективной денежно-кредитной политики. Глава Центробанка также заявлял, что сейчас ставки по льготным кредитам не определяются ниже 14%, но нынешнее постановление президента демонстрирует продолжение этой практики.

Вице-премьер Джамшид Кучкаров также подчёркивал, что заменой кадров проблему с хищениями кредитных средств не решить. По его словам, необходимо избавиться от льготных кредитов и приватизировать банки.