На заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 22 июля обсуждалась проблема хищения кредитных средств в банках.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Умид Жабборов со ссылкой на данные Департамента по борьбе с экономическими преступлениями сообщил, что за 20 дней июля были расхищены кредитные средства на 4,36 млрд сумов, включая средства на строительство теплицы стоимостью 225 тысяч долларов в Хорезмской области, холодильной камеры стоимостью 440 млн сумов в Наманганской области и другие.

Парламентарий спросил, как необходимо решить проблему — через пересмотр механизмов кредитования или замену кадров, выделяющих займы.

Вице-премьер, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров заявил, что менять кадры — бесполезно, поскольку это не решит проблемы.

«Нужно пересмотреть выдачу кредитов. То есть, прежде всего, это означает, что не должно быть льготных кредитов. Когда их не будет, то выдача кредитов будет приведена в порядок. Кроме того, необходимо приватизировать банки, чтобы частные владельцы банков начали получать доход честно и легально, через расчётные счета и дивиденды. Тогда они сами будут следить [за недопущением] хищений», — заявил он.

Сейчас доля государства в банковском секторе превышает 82%, этот показатель планируется снизить до 40% в 2025 году.

В начале года глава Центрального банка Мамаризо Нурмуратов заявил, что с 2021 года в Узбекистане планировалось отменить политику льготного кредитования, но из-за пандемии коронанавируса эти планы пришлось отсрочить. По его словам, в прошлом году 24,6% кредитов выдано на льготных условиях, что в 2 раза меньше показателя 2018 года. При этом доля проблемных кредитов в структуре льготного кредитного портфеля остаётся на высоком уровне.

В мае Центробанк также отметил низкую макроэкономическую эффективность льготных кредитов и указал, что такая практика является серьезной проблемой для эффективной денежно-кредитной политики. С 2019 года ставки по ним начали повышаться, чтобы приблизить их к рыночным процентам, но после роста основной ставки ЦБ разрыв между ними снова увеличился.

По итогам июня средняя процентная ставка по всем кредитам составила 22,8%, тогда как по льготным займам почти в два раза меньше — 12%.

Мамаризо Нурмуратов ещё в марте 2020 года отмечал, что «там, где есть льготные кредиты, конечно же, будут склонность к нецелевому использованию и коррупционные элементы».