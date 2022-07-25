Узбекистан пока не может отменить практику выдачи кредитов по льготным процентным ставкам из-за роста уровня бедности в мире, вызванного экономической и геополитической ситуацией. Об этом на пресс-конференции 21 июня заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

«Экономическая и геополитическая ситуация [в мире] вынуждает нас на определенный период ограничить наши цели. Нужно правильно понимать, что если мы в условиях роста уровня бедности во всём мире остановим [выдачу] льготных кредитов, то рискуем создать трудности для граждан, которые хотели бы заняться предпринимательством», — сказал он.

По его словам, Центробанк вместе с правительством работают расширением компенсационных механизмов, чтобы сократить льготные условия при кредитовании.

«По сравнению с прошлым годом размеры компенсационного механизма выросли в четыре раза… Сейчас ставки [по кредиту] не определяются ниже 14%, хотя раньше были и ниже», — сообщил Мамиризо Нурмуратов.

Глава ЦБ сообщил, что регулятор просит правительство сократить объёмы льготных и директивных кредитов и позволить банкам работать в рыночных условиях. Это является одной из главных задач Центробанка, сказал он.

Мамиризо Нурмуратов также высказался о предложении погасить проблемные кредиты (NPL) за счёт перевыполненной части местных бюджетов хокимиятов, то есть средств налогоплательщиков.

«В постановлении о развитии предпринимательства среди населения отмечалось, что главными лицами, которые рекомендуют [выдачу кредитов] являются хокимы. С точки зрения повышения ответственности хокимов было такое предложение в виде проекта, но это не было реализовано в реальности», — подчеркнул он.

Председатель ЦБ отмечает, что после внедрения института помощников хокимов ситуация с проблемными кредитами улучшилась, то есть доля NPL в программах развития семейного предпринимательства в определенной степени снижается, тенденция к росту остановилась

В начале года Мамаризо Нурмуратов заявил, что с 2021 года в Узбекистане планировалось отменить политику льготного кредитования, но из-за пандемии коронанавируса эти планы пришлось отсрочить. По его словам, в прошлом году 24,6% кредитов выдано на льготных условиях, что в 2 раза меньше показателя 2018 года. При этом доля проблемных кредитов в структуре льготного кредитного портфеля остаётся на высоком уровне.

В мае Центробанк также отметил низкую макроэкономическую эффективность льготных кредитов и указал, что такая практика является серьезной проблемой для эффективной денежно-кредитной политики. С 2019 года ставки по ним начали повышаться, чтобы приблизить их к рыночным процентам, но после роста основной ставки ЦБ разрыв между ними снова увеличился.

По итогам июня средняя процентная ставка по всем кредитам составила 22,8%, тогда как по льготным займам почти в два раза меньше — 12%.

Мамаризо Нурмуратов ещё в марте 2020 года отмечал, что «там, где есть льготные кредиты, конечно же, будет склонность к нецелевому использованию и коррупционные элементы».