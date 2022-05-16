В банковской системе Узбекистана широко распространена практика льготного кредитования, но объем и доля кредитов на льготных условиях постепенно сокращается. Об этом заявил регулятор в своём обзоре.

К льготным кредитам относятся кредиты в сумах с процентной ставкой, равной или ниже базовой ставки Центрального банка на момент предоставления, и кредиты, выделяемые в рамках иностранных кредитных линий, которые гарантированы государством.

В частности, доля льготных кредитов в общем объеме кредитов снизилась с 60,5% в январе 2019 года до 18,2% в декабре 2021 года, что свидетельствует об увеличении объема кредитов, выданных на рыночных принципах, говорится в сообщении.

Центробанк со ссылкой на ряд зарубежных исследований отмечает низкую макроэкономическую эффективность льготных кредитов. Практика льготного кредитования также является серьезной проблемой для эффективной денежно-кредитной политики.

Указом президента от 18 ноября 2019 года предусматривалось выделение всех льготных кредитов по процентной ставке не ниже базовой ставки Центрального банка с 1 января 2020 года, а на рыночных условиях — с 1 января 2021 года.

Однако для поддержки предпринимательской активности населения в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса в 2021 году продолжилась практика выдачи кредитов в рамках государственных программ семейного бизнеса по основной ставке ЦБ.

Кроме того, через компенсационный механизм вводится практика выплаты Фондом поддержки предпринимательства части процентных платежей по кредитам для содействия развитию отдельных отраслей и заёмщиков, начинающих предпринимательство.





Процентные ставки по льготным кредитам растут, и за счет вышеуказанных решений и механизма средневзвешенная процентная ставка по льготным кредитам в национальной валюте увеличилась с 8,5% в январе 2019 года до 11,4% в декабре 2021 года, а разрыв с основной ставкой ЦБ продолжает сужаться.

При этом после снижения средней ставки по льготным кредитам до 11,1% в январе к марту 2022 года она снова выросла до 11,5%. Однако разрыв с основной ставкой Центробанка резко увеличился после её повышения до 17%.





Сокращение практики льготного кредитования в банковской системе и приближение средних процентных ставок к базовой, в свою очередь, повысит эффективность перехода решений денежно-кредитной политики в экономику.

В начале года председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов заявил, что с 2021 года в Узбекистане планировалось отменить политику льготного кредитования, но из-за пандемии коронанавируса эти планы пришлось отсрочить. По его словам, в прошлом году 24,6% кредитов выдано на льготных условиях, что в 2 раза меньше показателя 2018 года. При этом доля проблемных кредитов в структуре льготного кредитного портфеля остаётся на высоком уровне.

При этом в марте «Газета.uz» выяснила, что проблемные кредиты, выделенные в рамках государственных программ для развития семейного предпринимательства (они выдаются по ставке ЦБ или ниже), могут погасить за счёт средств налогоплательщиков.

Мамаризо Нурмуратов ещё в марте 2020 года отмечал, что «там, где есть льготные кредиты, конечно же, будет склонность к нецелевому использованию и коррупционные элементы».