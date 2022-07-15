Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 12 июля утвердил Общенациональную программу «Безопасная и гладкая дорога» на 2022−2026 годы. В документе отмечается, что программа направлена на «резкое сокращение аварий и смертельных случаев на дорогах путём совершенствования дорожной инфраструктуры и создания условий для безопасного движения, в том числе полной цифровизации системы управления движением и обеспечения широкого участия общественности в деятельности в данном направлении».

В Узбекистане смертность в ДТП остаётся очень высокой. После снижения статистики в пандемийный 2020 год в 2021 году цифры резко выросли: количество ДТП — на 43%, смертность в результате ДТП — на 24%, случаи травматизма — на 40%. Главными причинами ДТП были превышение скорости и неправильная организация движения.

В феврале впервые совещание по реформе системы безопасности движения провёл президент. Он заявил, что ситуация вышла из-под контроля и обвинил парламент и чиновников в игнорировании этой «чрезвычайной ситуации». Была создана республиканская комиссия по безопасности дорожного движения во главе с премьер-министром.

Глава государства поручил снизить скорость транспорта в населённых пунктах и обновить устаревшие ПДД, однако правительство не стало принимать решительные меры и оставило максимально разрешённую скорость прежней. В мае Европейская экономическая комиссии ООН при поддержке ЮНИСЕФ начала первый Обзор безопасности дорожного движения в стране. Его результатов можно ожидать только через год.

Программа «Безопасная и гладкая дорога» предусматривает мероприятия по Каракалпакстану, областям и Ташкенту по пяти направлениям:

улучшению инфраструктуры (установка новых и замена старых дорожных знаков, в том числе об ограничении скорости у школ, установка указателей, установка и обновление светофоров, нанесение разметки, установка освещения, строительство тротуаров и велодорожек, надземных и подземных переходов, путепроводов, реконструкция дорожного полотна, установка заборов и другое — о методах и средствах успокоения трафика на улицах в программе не говорится);

цифровизации системы управления движением (установка камер фиксации нарушений, интеграция светофоров в центральную систему управления, создание мониторингового центра по контролю за транспортным потоком и другое);

развитию и цифровизации общественного транспорта (оснащение остановок электронными мониторами, дающими информацию в режиме реального времени, строительство и реконструкция автобусных остановок, автовокзалов и автостанций, оснащение пассажирского транспорта средствами навигации (трекерами), внедрение автоматизированной оплаты за проезд и другое — о закупках подвижного состава не говорится);

пропаганде безопасности дорожного движения, в том числе обучение ПДД детей в школах;

совершенствование системы подготовки водителей и усиление контроля за техническим состоянием транспорта.

Программа содержит конкретные цифры по вышеуказанным направлениям, но в ней нет оценок или ожиданий того, насколько будет сокращено число аварий и смертность на дорогах в результате утверждённых мероприятий. Нет в программе и оценок, насколько будет удовлетворена потребность в улучшении инфраструктуры, общественном транспорте и цифровизации, если всё запланированное будет поэтапно выполнено.

Ежегодно Совет министров Каракалпакстана и хокимияты областей и Ташкента должны будут разрабатывать дорожные карты на основе этой программы. Им поручено обеспечить участие общественности в предусмотренных мероприятиях и эффективное использование средств «Открытого бюджета».

Что запланировано в Ташкенте

В столице, согласно программе, имеется 52 тысячи дорожных знаков. В течение пяти лет запланировано заменить 15 тысяч пришедших в негодность знаков (по 3000 ежегодно) и установить 14 тысяч новых.

У 340 школ должны установить 1500 знаков ограничения скорости (по 300 каждый год). На улицах должны быть установлены 84 указателя направления и расстояния.

В городе насчитывается 605 светофорных объектов. Запланированы строительство ещё 200 (по 40 каждый год) и реконструкция 605 (по 121 ежегодно). Пешеходных светофорных объектов — 125, планируется построить 69 новых.

По данным анализа потока транспорта и пешеходов и ДТП с участием пешеходов планируется установить 30 управляемых пешеходами светофоров (14 — в 2022 и 16 — в 2023 году).

Будут построены 240 км тротуаров (из них 120 км — в 2022 году, по 40 — в 2023 и 2024 годах, по 20 — в 2025 и 2026 годах). Появится 140 км новых велодорожек: 60 км — в 2022, по 20 — в последующие четыре года.

За пять лет также запланировано построить 25 надземных пешеходных перехода (по 5 ежегодно) в дополнение к 10 существующим. К 41 подземному переходу добавят ещё 25 (также по 5 ежегодно). Запланировано расширение 58 км улиц и построить 11 путепроводов. В 30 местах будут созданы платные автоматизированные стоянки вдоль улиц.

Намечено «увеличение пропускной способности» 512 перекрёстков за счёт изменения их геометрических параметров, включая 140 перекрёстков в текущем году, о чём уже сообщалось.

Планируется внедрить электронную карту движения грузового транспорта в Ташкенте и ограничить проезд тяжёлого грузового транспорта по улицам столицы.

Возле 25 крупных рынков (по 5 каждый год) за счёт доходов этих рынков намечено построить многоэтажные надземные или подземные автостоянки.

По направлению цифровизации в программе приводятся следующие планы:

въезды в Ташкент оборудуют дополнительно 297 дополнительными камерами фиксации нарушений и интегрируют их в городской и республиканский мониторинговые центры;

605 имеющихся в столице перекрёстков, оборудованных светофорами, интегрируют в единую центральную систему управления светофорными объектами на перекрёстках;

на 104 перекрёстках и в 110 местах на дорогах и улицах установят камеры фиксации нарушений;

организация мониторингового центра контроля транспортного потока и другое.

По развитию и цифровизации общественного транспорта планируется:

оснащение 450 остановок (по 90 ежегодно) мониторами, предоставляющими пассажирам информацию в режиме реального времени;

строительство и реконструкция 1160 автобусных остановок;

организация 673 новых направлений общественного транспорта: 20 — в 2022 году, 253 — в 2023 и по 200 — в 2024 и 2025 годах;

оборудование пассажирского транспорта средствами навигации — 250 единиц;

оборудование общественного транспорта и автомобилей юридических и физических лиц, занимающихся пассажирскими перевозками, видеорегистраторами — 12889.

Мероприятия в других регионах

В Каракалпакстане имеется установлены 29,6 тысячи дорожных знаков, указывается в программе. Запланировано заменить 27 тысяч знаков (это более 91%) и установить 15,7 тысячи новых.

У 726 школ по республике должны установить 1400 дорожных знаков «Ограничение скорости», их них — 280 в текущем году и по 560 — в 2023 и 2024 годах. Из этих 1400 знаков 600 установят на автодорогах общего пользования, 400 — на улицах городов и других населённых пунктов, ещё 400 — на улицах Нукуса. Планируется также установить 4000 указателей направлений и расстояний.

В Сырдарьинской области установлено 24,2 тысячи дорожных знаков, планируется заменить 19,6 тысячи (81%) и установить 10,6 тысячи новых знаков. У 309 школ по области планируется установить 890 знаков ограничения скорости, из них 350 — на дорогах общего пользования, 300 — на улицах городов и других населённых пунктов и сельских дорогах. Кроме того, намечено установить 1060 указателей направлений и расстояний.

Персональная ответственность за выполнение программы возложена на председателя Совета министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента, министра внутренних дел и председателя Комитета по автомобильным дорогам.

Органы прокуратуры будут ежеквартально изучать исполнение программы в регионах. Генеральная прокуратура и Счётная палата должны обобщать и вносить информацию в Республиканскую специальную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения.

Напомним, в 2018 году Узбекистан взял на себя обязательство в рамках достижения Целей устойчивого развития ООН к 2025 году вдвое сократить количество ДТП в стране. Будет ли достигнута эта цель, неизвестно.