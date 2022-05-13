Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК) при поддержке ЮНИСЕФ совместно с Министерством внутренних дел Узбекистана начала проведение в стране Обзора безопасности дорожного движения. Об этом было сообщено на пресс-конференции в Ташкенте в пятницу.

Специалисты ЕЭК ООН приступили к работе в Узбекистане 10 мая, сообщил региональный советник комиссии Ненад Николич. Договорённость о проведении обзора была достигнута летом прошлого года во время встречи президента Шавката Мирзиёева с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным секретарём ЕЭК Ольгой Алгаеровой в Ташкенте.

Ненад Николич.

Обзор будет проводиться в течение 12 месяцев. Его результаты послужат основой для разработки новой политики, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения в стране.

В ходе обзора эксперты изучат текущее состояние сферы безопасности дорожного движения, подробно опишут имеющиеся проблемы, определят потенциальные направления их решения, составят подробные рекомендации на кратко-, средне- и долгосрочный период, проведут мероприятия для отечественных специалистов по повышению их потенциала, подготовят отчёт с планом действий и будут помогать в его осуществлении, сказал Ненад Николич.

До настоящего времени подобный обзор проводился в восьми странах, включая две страны региона ЕЭК ООН — Албанию и Грузию. Как отметил представитель комиссии, рекомендации помогли этим странам значительно улучшить ситуацию в сфере безопасности дорожного движения.

Начальник Службы безопасности дорожного движения МВД Узбекистана Олим Саидов сообщил, что за первые три месяца текущего года в стране было зарегистрировано 1469 ДТП, в том числе 204 с участием детей. В результате 188 детей получили ранения и 39 погибли. Большинство пострадавших — это дети подросткового возраста. Основными причинами ДТП стали превышение скорости (455), несоблюдение правил дорожного движения (110) и отсутствие необходимой инфраструктуры (250), в том числе отсутствие пешеходных переходов (804).

В прошлом году дети были участниками 1409 ДТП, 1209 детей получили травмы и 246 скончались. Около 70% пострадавших и умерших детей были пешеходами, 11% — велосипедистами, остальные 20% — пассажирами автомобилей. Общее количество умерших в результате ДТП в прошлом году составило около 2500 человек.

Олим Саидов и Мунир Мамедзаде.

«Дорожно-транспортный травматизм продолжает оставаться серьёзной проблемой общественного здравоохранения и основной причиной смерти, травматизма и инвалидности среди детей и молодёжи во всём мире. Ежедневно на дорогах мира погибают или получают серьезные травмы около 3000 детей и молодых людей. Эти смерти в значительной степени предотвратимы», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

Объявление о начале обзора совпало с проведением Всемирной недели безопасности дорожного движения. Её цель — привлечь внимание к проблеме высокой смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, сказал руководитель офиса ЮНИСЕФ.

Глобальная кампания 2022 года направлена на снижение скорости движения, поскольку высокая скорость является одним из основных факторов, приводящих к серьёзным травмам и гибели людей.

«Цифра более 2000 умерших в результате ДТП — это очень много, — сказал Ненад Николич. — Даже одна смерть — это много, тем более что смертность в ДТП является предотвратимой».

Олим Саидов и Ненад Николич.

Олим Саидов сообщил, что СБДД Узбекистана давно присматривается к опыту Грузии, неоднократно консультировалась с коллегами из этой страны и планирует визит туда для изучения опыта. Резкое сокращение количества ДТП в Грузии и уровня коррупции в сфере безопасности дорожного движения достойны внимания и изучения, отметил он.

Для изменения ситуации нужно «как можно скорее изменить повестку дня», подчеркнул Мунир Мамедзаде и отметил, что довольно разумные инвестиции могут значительно улучшить положение дел.

По опыту некоторых стран ЮНИСЕФ предлагает следующие меры для значительного снижения детской смертности в дорожно-транспортных происшествиях: