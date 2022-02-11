Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу проводит совещание по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на основе принципа «Безопасная и ровная дорога».

Как сообщил пресс-секретарь главы государства, на совещании президент обвинил ответственных лиц в том, что, несмотря на ужасающую статистику дорожно-транспортных происшествий, они продолжают молчать.

Шавкат Мирзиёев отметил, что в 2021 года в Узбекистане было зарегистрировано свыше 10 тысяч ДТП, в которых травмы получило более 9000 человек и около 2500 человек, включая 263 ребёнка, скончались. Он назвал это «большой трагедией».

Больше всего аварий, связанных со случаями смерти, произошли в Ташкентской области (21 на 100 тысяч населения), Джизакской — 16, Сырдарьинской — 15, Навоийской и Самаркандской — по 14, Кашкадарьинской и Наманганской — 13.

Десятки людей умирают ежегодно на 88-м километре автодороги 4Р-112 (Пап-Туракурган), 80-м километре участка Джаркурган-Денау трассы М-41 (Термез-Душанбе), 352-м километре трассы А-373 на территории Язъяванского района, 85-м километре дороги А-378 (Самарканд-Гузар).

В Чиракчинском районе в прошлом году произошло 43 аварии со смертельным исходом, в городе Намангане — 42, в Янгиюльском районе — 34, в Ургуте — 28, а Андижанском районе — 20.

«В этих районах и городах от должностей освобождены хокимы, начальники внутренних дел и прокуроры, дан срок три месяца. Если они в этот срок не добьются изменений, они будут привлечены к ответственности», — заявил президент.

Он отметил, что в «такой чрезвычайной ситуации не слышно голоса» ни Олий Мажлиса, ни депутатов местных кенгашей: «Ни Сенат, ни Законодательная палата, ни кенгаши ни разу не обсуждали вопрос безопасности дорожного движения».

«Почему не заслушивались отчёты хокимов, внутренних дел, „ГАИ“, руководителей сферы транспорта и не рассматривалась их ответственность? По этой причине я был вынужден лично заняться этим важным вопросом», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он дал указание отправить в отставку начальников УВД Наманганской области и управлений безопасности дорожного движения Андижанской и Самаркандской областей. УВД Кашкадарьинской области получил строгое предупреждение.