12 апреля правительство Узбекистана утвердило Правила дорожного движения в новой редакции. Новость стала для большинства неожиданной, потому что сообщений о разработке проекта документа не было, как не было и открытых обсуждений или пресс-конференций по этой теме. «Газета.uz» в своей новости отметила, что проект ПДД не размещался для общественного обсуждения в интернете, как этого требует закон.

В течение дня 13 апреля в интернете авторы популярных каналов задавали этот же вопрос: почему документ не прошёл общественное обсуждение. Экономист и автор блога Kurbanoff.net Шухрат Курбанов выяснил, что совсем недавно — 17 марта — указом президента была отменена обязательность проведения общественного обсуждения всех проектов нормативно-правовых актов. Такое требование существовало с 2018 года.

В соответствующих законодательных документах фраза «все проекты» была заменена на «проекты, имеющие важное экономическое и общественно-политическое значение», а фраза «в обязательном порядке» — на «как правило».

Наверное, Правила дорожного движения к документам, имеющим важное экономическое и общественно-политическое значение, «не относятся, раз их забыли обсудить с людьми», отметил Шухрат Курбанов.

Общественность восприняла изменение как возврат к закрытости власти. Депутат Расул Кушербаев написал: «Для меня как представителя общественности это решение — разочарование для общества, которое только начало с надеждой активизироваться и просыпаться».

Примечательно, что в феврале на совещании по вопросам безопасности дорожного движения президент Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости разработки новых ПДД на основе международных стандартов, поскольку действующие «значительно устарели». Он поручил, чтобы все изменения разрабатывались «в обсуждении с депутатами, экспертами и общественностью».

Вечером в среду Служба безопасности дорожного движения опубликовала краткое заявление в ответ на сообщение о принятии ПДД без обсуждения, «распространённое в социальной сети», сославшись на новость «Газеты.uz».

В заявлении говорится, что проект новых ПДД, разработанный МВД, был «в целях изучения мнений широкой общественности» опубликован на портале СОВАЗ 30 ноября 2021 года, и обсуждение длилось 15 дней.

По какой-то причине широкая общественность не узнала об обсуждении — проект просмотрело около 300 человек (на данный момент уже больше), которые оставили всего 6 (!) комментариев. Последний комментарий в последние день обсуждения оставил представитель Национального автомобильного клуба Анвар Маткаримов. Он отметил, что новая редакция ПДД не сильно отличается от старой, а количество просмотров и комментариев, учитывая важность документа, крайне низкое.

«К сожалению, соответствующие ведомства не провели никакой агитационной работы на своих информационных ресурсах для обсуждения этого документа. Отведённые же на обсуждение 15 дней считаю очень коротким для такого документа», — написал он.

Анвар Маткаримов добавил, что в ПДД по-прежнему присутствуют нечёткие понятия, и что каждый пункт правил должен был обсуждаться с привлечением специалистов.

Если сравнить принятую редакцию ПДД и их проект, то можно заметить, что они по многим пунктам совпадают. Из главных изменений в утверждённых правилах — пункты о необходимости снижения скорости возле школ и детских садов до 30 км/ч, о чём в феврале заявил президент, и допустимости снижения скорости в крупных городах с разрешённых 70 до 60 км/ч (президент говорил о 50−60 км/ч в центре Ташкента).

В целом кардинального пересмотра ПДД, как поручал глава государства, не произошло. Разработчики документа посчитали лишним оповещать граждан, каждый из которых является участником дорожного движения, о планируемых изменениях.

Это минимум третий нормативно-правовой акт в сфере безопасности дорожного движения, принятый с начала апреля. 4 апреля президент подписал постановление «О мерах по надёжному обеспечению безопасности человека и резкому сокращению случаев смертности на автомобильных дорогах». 12 апреля Кабмин, помимо постановления об утверждении обновлённых ПДД, также издал постановление о внесении изменений в порядок регулирования взаимоотношений сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения. О разработке этих документов общественности также не было известно.