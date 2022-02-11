Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в пятницу признал, что состояние и инфраструктура дорог часто приводят к проблемам с безопасностью дорожного движения, нарушениям и авариям. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Согласно озвученной президентом статистике, более 2000 оживлённых перекрестков и 9500 пешеходных переходов не оборудованы светофорами и другими средствами. Для населённых пунктов не хватает около 15 тысяч км пешеходных и велосипедных дорожек. Как производился подсчёт и насколько он корректен, не уточняется.

«Вчера я видел, что возле спецшколы для незрячих №59 в Самарканде установлены специальные звуковые светофоры. Мы должны внедрить эту практику во всех регионах», — сказал президент.

Отметим, что градостроительные нормы и правила Узбекистана (ШНК 2.07.02−07) предписывают оборудование светофоров специальными устройствами с синхронными звуковыми сигналами для обеспечения безопасности людей со сниженным уровнем зрения и слепых.

Фото: Пресс-служба президента.

По словам президента, в 2021 году от граждан поступило более 10 тысяч обращений по улучшению дорожной инфраструктуры, установке светофоров и знаков.

Особенно остро эта проблема стоит в Ташкенте, Бухарской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, Хорезмской и Ташкентской областях, где количество ДТП с участием пешеходов выше, чем в других регионах.

На совещании отмечалось, что 2200 км автомобильных дорог международного значения в Каракалпакстане, Бухарской, Наманганской, Навоийской, Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях, где наблюдается наибольшее количество аварий, не оборудованы барьерами, разделяющими встречные направления движения.

Половина из существующих 400 тысяч дорожных знаков и указателей на дорогах не соответствует требованиям. Только в Ташкенте не хватает 15 тысяч дорожных знаков, а 22 тысячи из них нуждаются в обновлении, отметил президент.

В стране действует только одно предприятие по производству дорожных знаков и указателей (государственное унитарное предприятие «Узавтойулбелги»), мощность которого не покрывает и 20% потребности, сказал далее глава государства.

«Газета.uz» писала, что после того, как правительство своим постановлением определило это предприятие единым производителем дорожных знаков и указателей, в стране наблюдалась острая нехватка этих знаков.

В 2017 году постановлением президента специализированные монтажно-эксплуатационные отделы подразделений МВД были переданы хокимиятам областей, Советам министров Каракалпакстана и Ташкента.

На совещании Шавкат Мирзиёев отметил, что у этих предприятий (по одному на каждый регион), отвечающих за дорожные знаки, указатели, установку светофоров и нанесение дорожной разметки, 80% оборудования устарело или пришло в негодность.

«Кто из хокимов или начальников органов внутренних дел посещал эти предприятия и интересовался их проблемами? К сожалению, никто», — цитирует президента Шерзод Асадов.

Президент заявил, что у светофоров почти на 3000 перекрёстках в стране «нет единого владельца». Например, за светофоры на Ташкентской и малой кольцевых автодорогах в столице (ТКАД и МКАД) отвечает Комитет по автодорогам, на 74 центральных улицах города — управление благоустройства, на 5200 улицах — районные хокимияты, а в махаллях и возле многоэтажных домов — ТЧСЖ.

Теперь за установку дорожных знаков и указателей в областных и районных центрах, светофоры, освещение, нанесение разметки, пешеходных переходов и в целом регулирование дорожного движения будет отвечать Служба безопасности дорожного движения, заявил президент.

Фото: пресс-служба президента.

Перед возвратом предприятий от хокимиятов СБДД хокимам поручено обеспечить их необходимой техникой. До конца 2023 года в этой сфере будет также разрешён аутсорсинг, что позволит создать конкуренцию.

Президент объявил, что для финансирования этой работы в системе СБДД будут созданы республиканский и областные фонды «Безопасная дорога и безопасный пешеход». Фонды будут получать не менее 400 млрд сумов ежегодно.

Глава государства привел в пример опыт Ферганской области. Из областного бюджета было выделено 24 млрд сумов на установку освещения и светоотражателей на 125 км дорог, светофоров на 24 пешеходных дорожках, 107 искусственных неровностей. В результате количество ДТП в регионе снизилось на 31%, погибших — на 21%, ДТП с участием пешеходов — на 37%.

Хокимам областей, районов и городов совместно с руководителями органов внутренних дел поручено разработать ежемесячные и ежеквартальные целевые программы по устранению проблемных зон и «аварийных точек».

Монополия «Узавтойулбелги» на производство дорожных знаков будет упразднена, в эту сферы привлекут частный сектор.

Для совершенствования сферы безопасности дорожного движения на основе научного подхода поставлена задача в трёхмесячный срок создать совместно с Университетом транспорта Научно-практический центр. Аналогичные региональные центры под руководством начальников УБДД будут открыты в транспортных колледжах в областях.

«Учитывая важность вопроса, будет создана республиканская комиссия во главе с премьер-министром, а его заместителем будет министр внутренних дел», — сказал президент.

Территориальные комиссии возглавят хокимы областей, районов и городов, а также начальники управлений и отделов внутренних дел.

Комиссии будут ежемесячно заслушивать и обсуждать в местных кенгашах отчёты руководителей органов, ответственных за безопасность дорожного движения, транспорт и дороги, о состоянии дорог и инфраструктуры, очагах аварии и нарушений.