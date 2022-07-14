Центральный банк Узбекистана на запрос «Газеты.uz» объяснил решение о выпуске банкноты номиналом 200 тысяч сумов в обращение с 15 июля, хотя изначально это было запланировано на 2024 год.

По данным регулятора, цель выпуска банкнот большого достоинства — облегчить возможность расплачиваться наличными деньгами.

«Согласно рекомендациям специалистов, основанным на мировом опыте, при приближении доли банкнот наибольшего номинала в общей сумме наличных денег в обращении к 50% необходимо принимать меры по введению в обращение банкноты большего номинала», — отметили в ЦБ.

Согласно результатам анализа, на 1 июля доля банкнот номиналом 100 тысяч сумов в общем объёме наличных денег в обращении увеличилась до 43,4% по сравнению с 34,8% в начале года.

«В связи с увеличением оборота наличных денег и объёма наличных денег в обращении, а также сохраняющейся динамикой роста на фоне расширения экономики возникла необходимость в ускорении выпуска банкноты номиналом 200 тысяч сумов», — пояснили в Центробанке.

Финансист Отабек Бакиров отмечал, что на рост денежной массы в Узбекистане больше влияет чрезмерное увеличение валютных потоков из-за рубежа, чем экономическая активность.

«Покупка регулятором избыточных валютных потоков в первую очередь влияет на остатки денежных средств. Это видно и из того, что остатки денежных средств растут самыми высокими темпами среди компонентов денежных агрегатов. Во-вторых, рост денежной массы значительно отстаёт от номинального роста ВВП. Это вызывает тревогу, поскольку может спровоцировать монетарные причины инфляции», — заявил он.

«Газета.uz» сообщала, что в апреле и мае были зарегистрированы рекордные показатели по денежным переводам в Узбекистан. В апреле трудовые мигранты отправили в Узбекистан рекордные 1,07 млрд долларов, что почти в 2 раза больше прошлогоднего показателя, в мае — рекордные 1,65 млрд долларов (+2,7 раза).

На этом фоне в начале мая сообщалось о проблемах с получением наличных денег в банкоматах. Центробанк объяснял перебои возросшим спросом на наличные и проблемами логистики, из-за чего регулятору пришлось в 3 раза увеличить объём выпуска дополнительных денег.

В Центральном банке отметили, что дизайн новой банкноты и её выпуск были одобрены решением Сената от 5 июля. Верхняя палата парламента опубликовала документ 14 июля, после того, как в СМИ был поднят вопрос о том, одобрил ли Сенат выпуск банкноты.