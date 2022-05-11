В социальных сетях распространились сообщения о проблемах с получением наличных денег в банкоматах. Публикуются фотографии с очередями к банкоматам. Центральный банк Узбекистана прокомментировал ситуацию.

В сообщении говорится, что из-за резкого увеличения спроса на наличные сумы, начавшегося во второй половине марта, Центробанк дополнительно выпустил в обращение в марте наличные деньги в объёме 1,12 трлн сумов, в апреле — 6,34 трлн сумов, а за 11 дней мая — 1,1 трлн сумов.

В марте-апреле из этих средств 8 трлн сумов были направлены на удовлетворении возросшего спроса населения на конвертацию наличной иностранной валюты в сумы. Эта потребность за два месяца увеличилась с обычных 11,1 трлн до 19,3 трлн сумов. Ещё 4−4,5 трлн сумов были выделены на обналичивание денег с банковских карт. Спрос на эту процедуру вырос с 17 трлн до 22 трлн сумов.

Если в марте-мае 2021 года ЦБ дополнительно выпустил в обращение 2,5 трлн сумов из-за роста сезонной экономической активности, то марте-апреле текущего года (без учета мая) этот показатель увеличился в 3 раза.

«Центральный банк работает над обеспечением местных банковских отделений и банкоматов наличными деньгами и имеет все возможности и ресурсы для полного удовлетворения потребности населения в наличных деньгах. Сообщаем, что кратковременные перебои связаны с доставкой наличных на места, т. е. логистикой, и размещением [денег] в банкоматы, этот вопрос находится на контроле ЦБ», — говорится в сообщении.

Регулятор считает, что если предприниматели будут обеспечивать полную и бесперебойную работу терминалов при взаимодействии с покупателями, то это будет способствовать устранению имеющихся проблем.