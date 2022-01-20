В Узбекистане ожидается выпуск в обращение купюры номиналом 200 тысяч сумов в 2024 году. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

«В рамках единой системы мы начали выпускать вторую серию хорошо защищённых банкнот. Сейчас мы выпустили [обновлённые] купюры до 100 тысяч сумов. При организации обращения наличных денег есть свои закономерности. Исходя из этих закономерностей, основанных на средней зарплате в стране, формируется структура банкнот в банках. Исходя из этого, мы в будущем планируем выпустить 200-тысячную купюру», — заявил глава ЦБ.

По его словам, при выпуске банкноты достоинством 50 тысяч сумов в 2017 году количество наличных денег в обращении на душу населения составляло 489.

«То есть у каждого человека на руках было 489 банкнот, например, номиналом 1000, 500 или 200 сумов. На сегодняшний день мы снизили этот показатель в более чем два раза. Сейчас он составляет чуть более 200… Наша цель — через изменение структуры банкнот превратить наличные деньги в удобное средство платежа для населения», — отметил Мамаризо Нурмуратов.

Кроме того, в ближайшее время намечено организовать выдачу обновлённых банкнот номиналом 5000, 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч сумов через банкоматы.

Источник: Центральный банк.

По данным регулятора, в 2021 году значительно снизилось общее количество банкнот за счёт роста доли банкнот с крупным номиналом в структуре наличных денег в обращении. В частности, если доля банкнот в структуре наличных денег, выпущенных в обращение в течение 2021 года 100 тысяч сум по размеру в сумах достигла от 27,3% до 34,8%, то доля банкнот 50 тысяч сум снизилась от 38,8% до 34,2%, 10 тысяч сум — от 15,7% до 14,5%, 5 000 сум — от 16,1% до 12,7%, 1000 сум — от 2,1% до 1,4%.

В том числе, в обращение были выпущены банкноты нового вида 2000 сум (0,3%) и 20 тысяч сум (2,1%). В результате этого, количество банкнот, выпущенных в обращение, снизилось на 492,4 млн штук или на 18%.