Объём денежных переводов в Узбекистан из-за границы в январе-апреле 2022 года резко вырос, следует из данных Центрального банка.

За четыре месяца в страну поступили переводы на 2,54 млрд долларов, что на 548 млн долларов, или 27%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом только в апреле физические лица направили в Узбекистан рекордные 1,07 млрд долларов (информацию «Газете.uz» подтвердили в Центробанке), в то время как в апреле 2021 года этот показатель был почти в 2 раза меньше — около 570 млн долларов.

На этом фоне показатели валютно-обменных операций тоже резко увеличились. В январе-апреле банки приобрели у населения валюты на 3,27 млрд долларов, что на 1,1 млрд долларов, или на 53%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в апреле объём покупок составил 1,16 млрд долларов.

При этом банки продали гражданам валюты на 2,23 млрд долларов (в апреле — 500 млн), что на 872 млн долларов, или 64%, больше прошлогоднего показателя.

Финансист Отабек Бакиров сообщил, что резкий рост денежных переводов может быть связан с тем, что кыргызские и таджикские мигранты, работающие в России и Казахстане, предположительно отправляют переводы в Узбекистан. Он объяснил это ограничениями на денежные переводы в долларах в соседних странах, а также более выгодной курсовой разницей в рублях.

За последнее время в Кыргызстане значительно увеличились объёмы денежных переводов, которые поступают в долларах из России и Казахстана. Клиенты ожидаемо просят выдать перевод в иностранной валюте. В связи с этим Национальный банк Кыргызстана 18 апреля временно изменил правила, и теперь банки начали выдавать деньги получателю в валюте страны отправителя. К примеру, если денежный перевод отправляется из России, он должен быть выдан получателю только в рублях, если из Казахстана — только в тенге, если из другой страны — в национальной валюте этой страны по курсу банка.

В 2021 году объём международных денежных переводов в Узбекистан составил 8,07 млрд долларов, что на 34% больше показателей 2020 и 2019 годов (6 млрд). 70% переводов за прошлый год пришлось на долю России — 5,67 млрд долларов. Однако снижение экономической активности у основных торговых партнёров, колебания курсов национальных валют и миграционные потоки создают вероятность того, что в текущем году объём денежных переводов будет на 18−25% ниже, чем в прошлом, отмечает Центробанк Узбекистана.

По данным ЦБ РФ, из России в Узбекистан в 2021 году отправлены переводы на 5,5 млрд долларов, средняя сумма перевода составила 410 долларов.