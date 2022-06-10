Объём денежных переводов в Узбекистан из-за границы в январе-мае 2022 года резко вырос, следует из данных Центрального банка.

За пять месяцев в страну поступили переводы на 4,19 млрд долларов, что на 1,58 млрд долларов, или 61%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом только в мае физические лица направили в Узбекистан рекордные 1,65 млрд долларов (предыдущий рекорд был в апреле — 1,07 млрд), в то время как в мае 2021 года этот показатель был почти в 2,7 раза меньше — около 620 млн долларов.

Показатели валютно-обменных операций также резко возросли. В январе-мае банки приобрели у населения валюты на 4,32 млрд долларов, что на 1,6 млрд долларов, или на 59%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в мае объём покупок составил 1,05 млрд долларов.

При этом банки продали гражданам валюты на 2,84 млрд долларов (в апреле — 610 млн долларов), что на 1,17 млрд долларов, или 70%, больше прошлогоднего показателя.

«Газета.uz» сообщала, что резкий рост денежных переводов может быть связан с тем, что кыргызские и таджикские мигранты, работающие в России и Казахстане, предположительно отправляют переводы в Узбекистан. Скорее всего, это связано с ограничениями на денежные переводы в долларах в соседних странах, а также более выгодной курсовой разницей в рублях.

На полях Международного форума бедности в Бухаре в конце мая первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов подтвердил «Газете.uz», что граждане Кыргызстана и Таджикистана также отправляли переводы в Узбекистан.

«Наша банковская система наладила потоки трансграничных денежных переводов даже при запретах, связанных с отправкой твёрдой валюты в долларах. То есть, грубо говоря, получали переводы в рублях. Это большое было облегчение нашим мигрантам — они могут переводить рубли в Узбекистан и здесь менять на сумы. Такого, насколько я знаю, не было ни в Таджикистане, ни в Кыргызстане. Может быть, сейчас появилось, но до этого не было. Поэтому вы правы, многие граждане Кыргызстана и Таджикистана переводили деньги сюда», — отметил он.

Первый замглавы Минтруда также связал это с ростом объёмов челночной торговли между Узбекистаном и Россией.

«На переводы влияет и челночная торговля малого и среднего бизнеса. Когда предприниматели начинают возить товары на экспорт в Россию. Сейчас уже начался сезон в принципе… Почему это происходит? В связи с введением валютных ограничений в России люди неизбежно ищут варианты провезти [товары]», — сказал он.

Финансист Отабек Бакиров считает, что это может говорить об использовании Узбекистана как транзитной страны для параллельного импорта.

«Регулятор не раскрыл объёмы денежных переводов, отправленных из Узбекистана. Если и эта сумма значительно увеличилась, то с учётом быстрого роста импорта можно сделать предварительные выводы о том, что Узбекистан используется как транзитная страна для параллельного импорта», — отметил он.

В 2021 году объём международных денежных переводов в Узбекистан составил 8,07 млрд долларов, что на 34% больше показателей 2020 и 2019 годов (6 млрд долларов). 70% переводов за прошлый год пришлось на долю России — 5,67 млрд долларов. Однако снижение экономической активности у основных торговых партнёров, колебания курсов национальных валют и миграционные потоки создают вероятность того, что в текущем году объём денежных переводов будет на 18−25% ниже, чем в прошлом, отмечает Центробанк Узбекистана.

По данным ЦБ РФ, из России в Узбекистан в 2021 году отправлены переводы на 5,5 млрд долларов, средняя сумма перевода составила 410 долларов.