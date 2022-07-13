Центральный банк Узбекистана сообщил о выпуске в обращение новых образцов денежных знаков номиналом 200 тысяч сумов в виде банкнот с 15 июля.

Тематика банкнот посвящена Великому шёлковому пути и древней истории Ферганской долины.

Размер банкноты: 152×69 мм.

С правой стороны , расположен локальный водяной знак в виде верблюда и номинал «200000».

В толще бумаги расположена микрооптическая машиночитаемая защитная нить шириной 4 мм синего цвета с «динамическим эффектом» и текстом «UZB».

Преобладающий цвет лицевой и оборотной стороны бирюзовый в сочетании с другими цветами.

Банкноты отпечатаны на защищенной бумаге, лицевая и оборотная сторона покрыты специальным лаком.

До этого крупнейшим денежным знаком была банкнота номиналом 100 тысяч сумов.





Подробное описание

Лицевая сторона

На лицевой стороне в левой части банкноты изображен архитектурный памятник «XUDOYORXON O‘RDASI», расположенный в городе Коканд Ферганской области.

В верхнем левом углу указана цифра «200000», в верхней части — текст «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI», отпечатанный синим и зелёным цветом. В правом верхнем углу зелёным цветом изображен герб Узбекистана.

Специальный элемент зелёного цвета, расположенный с правого и левого края банкноты, предназначен для людей со слабым зрением и за счёт рельефности изображения даёт возможность определить достоинство банкноты.

В нижней части орнаментальный фон содержит «латентное» (скрытое) изображение в виде аббревиатуры «UZ», видимое под определенным углом наклона банкноты по отношению к источнику света.

В нижней части левой стороны расположена надпись «IKKI YUZ MING SO‘M», отражающая достоинство банкноты, и текст «O‘ZBEKISTON SO‘MI RESPUBLIKA HUDUDIDA HAMMA TO‘LOVLAR UCHUN O‘Z QIYMATI BO‘YICHA QABUL QILINISHI SHART».

Эти изображения выполнены с применением металлографического способа печати, дающие ощущение рельефности краски на ощупь.

В правой части банкноты, на светлом фоне отпечатаны круги разного диаметра, которые при копировании дают искажение изображения.

Также изображена фраза «UZB 200000 SO‘M» красным цветом на зелёном фоне орнаментального узора, видимого под ультрафиолетовыми лучами.

В верхней части в очертании карты Узбекистана светлыми линиями изображены направления караванных дорог «Великого шёлкового пути».

В верхней левой части изображен элемент орнаментального узора архитектурного памятника «XUDOYORXON O‘RDASI», изображение которого, выполняя функцию регистра, служит для совмещения «лица» с «оборотом». При просмотре на просвет светлая часть банкноты совмещается с цветным фоном оборотной стороны, образуя полноценное изображение.

Номер банкноты состоит из двухбуквенной серии латинского алфавита и семизначного номера. В правой части номер отпечатан горизонтально, в левой части — вертикально.

Оборотная сторона

На оборотной стороне банкноты изображен древний археологический памятник «AXSIKENT ARXEOLOGIYA YODGORLIGI», относящийся к III веку до нашей эры, который являлся столицей древнего Ферганского государства.

В центре расположено изображение «граната» как символа известного кувинского граната. На нём применен современный специальный защитный элемент «Spark live», который под разным углом создает эффект движения и изменения цвета.

В правой части изображены керамическая посуда и древний талисман в виде двуглавой змеи, относящиеся ко II тысячелетию до нашей эры, которые являются археологическими находками Ферганской долины.

В верхней части с левой стороны отпечатан текст «O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI» и год выпуска банкноты «2022».

В нижней части, в правом и левом углу на одной линии белым цветом размещено достоинство номинала цифрами «200000», также в верхнем правом углу отпечатана надпись «IKKI YUZ MING SO‘M».

В нижней части расположен в качестве предупреждения текст «O‘ZBEKISTON SO‘MINI QALBAKILASHTIRISH QONUNGA MUVOFIQ TA’QIB QILINADI».

Центральный банк отмечает, что банкноты достоинством 200 тысяч сумов, наряду с находящимися в обращении денежными знаками и монетами, обязательны к приёму по нарицательной стоимости во всех видах платежей всеми хозяйствующими субъектами и населением безо всяких ограничений.