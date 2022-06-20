Агентство «Узатом» ведет подготовку к миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оценке безопасности на площадке сооружения АЭС, сообщила пресс-служба ведомства.

Пятидневный практический семинар по подготовке к миссии SEED «Оценка безопасности на площадке сооружения АЭС и рассмотрение программы размещения нового ядерного устройства в Узбекистане» начал работу 20 июня.

В ходе семинара планируется проведение мероприятий по таким темам, как развитие атомно-энергетического проекта и повышение его потенциала в стране, безопасность территорий, на которых расположены ядерные технологии, технические аспекты размещения ядерных технологий на объектах и его оценка, а также показания к коллективной практике и подготовка к анализу отчетов по безопасности.

Кроме того, запланировано проведение презентации международных норм и правил по размещению ядерных технологий и их особенностей для ответственных уполномоченных лиц учреждений.

В мероприятии примут участие зарубежные специалисты, имеющие большой опыт работы в данной сфере, ответственные лица местных министерств и ведомств, занимающиеся подбором площадок для строительства АЭС в Узбекистане, добавили в «Узатоме».

Напомним, в июне 2021 года в Узбекистане работала миссия МАГАТЭ по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review). Тогда миссия посчитала, что власти страны добились значительного прогресса в проекте строительства первой АЭС в стране.

Миссия также подтвердила, что ядерно-энергетическая программа Узбекистана пользуется сильной государственной поддержкой и демонстрирует четкую приверженность надежности, безопасности и нераспространению.

При этом по итогам миссии МАГАТЭ отметило, что Узбекистану необходимо присоединиться к международно-правовым документам, участником которых он еще не является: Конвенции о ядерной безопасности, Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии, Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб и протоколу к ней.

АЭС в Узбекистане

Концепцией развития атомной энергетики в Узбекистане на 2019−2029 годы начало строительства АЭС намечено на 2022 год. Станция будет построена за счёт средств госбюджета Узбекистана и госкредита России.

Проект предусматривает возведение атомной электростанции с водо-водяными реакторами типа ВВЭР-1200 мощностью по 1,2 ГВт·ч в Джизакской области. В его строительстве будет участвовать российская госкорпорация «Росатом».

Генеральный директор «Узатома» Журабек Мирзамахмудов отмечал, что в декабре 2028 года планируется ввести в строй первый энергоблок станции, в июне 2030 года — второй блок.

В октябре 2019 года генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что корпорация до конца 2019 года планирует подписать основной контракт на строительство АЭС в Узбекистане. Однако по сей момент сообщений о подписании документа не было.

В ходе однодневного визита президента Шавката Мирзиёева в Россию 19 ноября 2021 года между странами было подписано 18 документов, в том числе соглашения между правительствами о сотрудничестве в области ядерной и биологической безопасности.

В начале ноября прошлого года Абдулазиз Камилов, возглавлявший тогда Министерство иностранных дел, заявил, что вопрос строительства АЭС в Узбекистане сейчас рассматривается как с точки зрения экономической целесообразности проекта с учётом многочисленных предложений инвестиций в зелёную энергетику, так и с точки зрения его транспарентности. «Будем изучать отношение к данному вопросу общественности не только Узбекистана, но и соседних государств», — сказал он.

В июне заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев сообщил, что Узбекистан обсуждает с «Росатомом» уменьшение затрат на строительство АЭС. Если цена производимой электроэнергии на станции не будет конкурентной по сравнению с другими источниками, то вывод о том, стоит ли реализовывать проект, «очевиден», сказал он.