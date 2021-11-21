В рамках однодневного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву в пятницу на полях переговоров с президентом России Владимиром Путиным было подписано 18 двусторонних документов, сообщила пресс-служба главы государства.

Совместное заявление

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

По итогам переговоров президентов было подписано их Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

В документе признаётся «беспрецедентный прогресс в развитии и использовании информационно-коммуникационных технологий, формирующих глобальное информационное пространство, их растущее влияние на все сферы жизнедеятельности».

В нём выражается обеспокоенность растущей возможностью использования современных ИКТ «в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности». Применение этих технологий «всё чаще представляет прямую угрозу для граждан, общества и государства», говорится в заявлении.

Президенты выступили за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие деструктивного и противоправного использования информационно-коммуникационных технологий.

«Главы государств призывают мировое сообщество принять все необходимые меры для предотвращения использования ИКТ в военно-политических целях, противоречащих международному праву, и осуществления враждебных действий и актов агрессии, для недопущения использования этих технологий в террористических и иных преступных целях, а также для подрыва суверенитета государств и вмешательства в их внутренние дела», — говорится в заявлении.

Приоритетным направлением международного сотрудничества в этой сфере президенты Узбекистан и России считают выработку под эгидой ООН «универсальных норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве», нацеленных на обеспечение суверенитета государств в цифровой среде и их равной безопасности, предотвращение конфликтов в информационной среде и использование ИКТ исключительно в мирных целях.

Другие документы

На сайте Кремля приводится список из 11 подписанных документов:

Соглашение между правительствами о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности; Комплексная программа сотрудничества между правительствами на 2022−2026 годы; Меморандум о взаимопонимании между правительствами по вопросам обеспечения биологической безопасности; Соглашение между Министерством просвещения России и Министерством народного образования Узбекистана о сотрудничестве в области образования; Меморандум о реализации совместного проекта «Малыш» («Миттивой») между Минпросвещения РФ и Министерством дошкольного образования Узбекистана; Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2022−2023 годы; Соглашение о сотрудничестве и совместных инвестициях Российского фонда прямых инвестиций с Фондом прямых инвестиций Узбекистана; Кредитное соглашение между государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Алмалыкский горно-металлургическим комбинатом для финансирования строительства комплекса медно-обогатительной фабрики (МОФ-3) в Алмалыке; Кредитное соглашение между «ВЭБ.РФ» и компанией «Узбекнефтегаз» для финансирования поставок российской продукции, работ и услуг; Соглашение о сотрудничестве между банком ВТБ (Россия) и Министерством экономического развития и сокращения бедности Узбекистана; Меморандум о сотрудничестве между Агентством стратегического развития Узбекистана и российскими автономными некоммерческими организациями «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», «Платформа Национальной технологической инициативы» и «Университет Национальной технологической инициативы 2035»;

RT уточняет, что стороны также подписали «документы о сотрудничестве в области ядерной безопасности».

Экономическое сотрудничество на 2022−2026 годы

Министр экономического развития России Максим Решетников и заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков. Фото: economy.gov.ru.

По данным Министерства экономического развития РФ, Узбекистан и Россия подписали комплексную программу экономического сотрудничества на 2022−2026 годы.

Программа придёт на смену действующего соглашения. Новый документ учитывает необходимость развивать в постпандемийный период экономическое сотрудничество с использованием актуальных инструментов, в том числе электронной торговли, цифровизации экономики, новых энерго- и водосберегающих технологий, а также совершенствования подходов в миграционной сфере.

Страны намерены реализовать практические меры в борьбе с COVID-19, обмениваться опытом и информацией по производству вакцины, вопросам профилактики, диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. Программа также охватывает торговлю, промышленную кооперацию, транспорт, энергетику, сельское хозяйство, связь, финансы, науку и образование, здравоохранение, культуру, туризм, межрегиональное сотрудничество.

Как мы писали ранее, в ходе переговоров Шавкат Мирзиёев отметил «прорыв в отношениях» и «углублённую интеграцию по всем направлениям» c Россией. Президенты отметили предполагаемый рост взаимного товарооборота до 7 млрд долларов по итогам года и новые совместные инвестиционные проекты.