Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) считает, что Узбекистан добился значительного прогресса в разработке проекта строительства первой атомной электростанции (АЭС) в стране, сообщило агентство.
По данным МАГАТЭ, миссия INIR на этой неделе завершила 12-дневную миссию в Узбекистан по приглашению правительства.
Команда экспертов также заявила, что Узбекистан предпринял шаги по совершенствованию своей нормативно-правовой базы и укреплению регулирующего органа.
Миссия также подтвердила, что ядерно-энергетическая программа Узбекистана пользуется сильной государственной поддержкой и демонстрирует четкую приверженность надежности, безопасности и нераспространению.
«Крайне важно, чтобы правительство оставалось сфокусированным на дальнейшем развитии необходимой правовой и институциональной базы», — считает глава мисиии, руководитель секции развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ Милко Ковачев.
В частности, Узбекистану необходимо присоединиться к международно-правовым документам, участником которых он еще не является: Конвенции о ядерной безопасности, Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии, Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб и протоколу к ней.
«Приняв INIR-миссию, Узбекистан продемонстрировал полную открытость и заинтересованность в получении объективной профессиональной оценки готовности своей ядерной инфраструктуры», — сказал генеральный директор «Узатома» Журабек Мирзамахмудов.
Напомним, строительство АЭС планировалось начать в 2022 году, однако контракт о строительстве АЭС с Россией, которая намеревалась кредитовать проект, пока не подписан.
DIII
Ну это хорошие конвенции ( о том что в случае аварии — людям нужно помочь) так что думаю с этим проблем не станет
Владимир Владимирович
Я раньше ровно относился к строительству АЭС, но теперь это равносильно самоубийству, учитывая уровень образования, менталитета, коррупции и т.д. Следущее название Ташкента-Муйнак 2!
Max Lukin
Страна ни с водными ресурсами, ни электро справится не может, но.. добилась успехов с АЭС?
Бах Олимов
Строительство и ввод АЭС в Узбекистане запланирован через 10 лет. За это время и на эти деньги можно установить весомое количество солнечных панелей и ветряных генераторов, построить малые ГЭС на реках. Будущее за ВИЭ, которая в современном Мире с современной технологией набирает популярность с полной заменой станций АЭС! Внедрение современных технологий Взаимозаменяемыми источниками энергии (ВИЭ) в Узбекистане, это самая Мировая передовая технология в нашем Веке и она будет продолжать развиваться большими темпами. В самые короткие сроки нашего века АЭС уйдут в небытие, как устаревшая технология добычи эл. энергии. Так что нечего тратить деньги народа на устаревшие проекты прошлого Века, от которого отказываются всё мировое сообщество как “грязное и опасное для народа и экологии“ добыча электро энергии. Не нужно быть заложником Российского “Росатома“. ЕС, Прибалтийские страны, в данный период, выступают за категорическое запрещение вторичного запуска Белорусского АЭС, возведённый, к стати по Российской “безопасной“ технологии. Такие высокоразвитые страны как Франция, Германия, Голландия, Швеция и т.д., с высококвалифицированными специалистами по атомной энергетики, с опытом 30-50 лет выступают за остановку реакторов на своей территории в пользу Возобновляемым источникам энергии(ВИЭ). Какое мнение народов наших соседних стран как Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Афганистан и Туркмения к соседству с атомной станцией?! Почему молчат наши партии “зелёных“, депутатов, сидящих в Олий Мажлисе, которые должны учитывать мнение народов, которые были избранные народом!