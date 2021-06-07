Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) считает, что Узбекистан добился значительного прогресса в разработке проекта строительства первой атомной электростанции (АЭС) в стране, сообщило агентство.

По данным МАГАТЭ, миссия INIR на этой неделе завершила 12-дневную миссию в Узбекистан по приглашению правительства.

Команда экспертов также заявила, что Узбекистан предпринял шаги по совершенствованию своей нормативно-правовой базы и укреплению регулирующего органа.

Миссия также подтвердила, что ядерно-энергетическая программа Узбекистана пользуется сильной государственной поддержкой и демонстрирует четкую приверженность надежности, безопасности и нераспространению.

«Крайне важно, чтобы правительство оставалось сфокусированным на дальнейшем развитии необходимой правовой и институциональной базы», — считает глава мисиии, руководитель секции развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ Милко Ковачев.

В частности, Узбекистану необходимо присоединиться к международно-правовым документам, участником которых он еще не является: Конвенции о ядерной безопасности, Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии, Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб и протоколу к ней.

«Приняв INIR-миссию, Узбекистан продемонстрировал полную открытость и заинтересованность в получении объективной профессиональной оценки готовности своей ядерной инфраструктуры», — сказал генеральный директор «Узатома» Журабек Мирзамахмудов.

Напомним, строительство АЭС планировалось начать в 2022 году, однако контракт о строительстве АЭС с Россией, которая намеревалась кредитовать проект, пока не подписан.