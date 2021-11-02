Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов в интервью российским СМИ, состоявшемся незадолго до президентских выборов, рассказал, предпринимаются ли конкретные шаги по реализации проекта строительства АЭС на территории Узбекистана. Полный текст интервью опубликовала пресс-служба МИД Узбекистана.

«По взаимной договоренности этот вопрос обсуждается. Сегодня ведется тщательное изучение проекта, причем по нескольким направлениям», — сказал министр.

«Прежде всего, мы исходим из того, что это чисто экономический проект. Здесь никаких политических предубеждений, политических предпочтений не может быть. Почему мы это подчеркиваем? Потому что вокруг проекта в различных СМИ были разные спекуляции», — пояснил Абдулазиз Камилов.

«Вновь подтверждаем, что проект вне всякой политики, он носит чисто экономический характер, — заявил глава МИДа. — Соответственно, нужно четкое экономическое обоснование, а экономическая целесообразность проекта должна быть доказана. Это особенно актуально на фоне динамичного развития в Узбекистане альтернативных источников энергии. Наша страна, например, имеет пакет предложений, причем прямых инвестиций, по развитию солнечной энергетики, гидроэнергетики, ветряной и других».

Абдулазиз Камилов напомнил о вопросах безопасности в соответствии с нормами МАГАТЭ.

Другой, не менее важный и чувствительный, по словам министра, вопрос:

«Это высокотехнологичный и масштабный проект, который не может быть вне поля зрения общественности, не может не быть транспарентным. Поэтому, мы будем изучать отношение к данному вопросу общественности не только Узбекистана, но и соседних государств, имеющих общие границы с нашей страной», — заявил он.

«Таким образом, мы будем продолжать изучать эти вопросы. Работа конечно идет. Но все будет зависеть от ответов на поставленные выше вопросы. Исходя из этого будет приниматься окончательное решение: реализовать проект или нет», — резюмировал Абдулазиз Камилов.